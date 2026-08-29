Vuelta : Pogacar quitte la course pour la première fois en neuf participations à un Grand Tour

Tadej Pogacar ne terminera pas cette Vuelta a España. Le Slovène a chuté à 32 kilomètres de l’arrivée de la 8e étape, samedi 29 août, sur la route menant à Xeraco, et n’a pas pu reprendre son vélo.

Une chute avant la seule difficulté du jour

Le peloton abordait le plat précédant le Puerto de Barx, unique ascension au programme de l’étape, lorsque Pogacar a perdu le contrôle de sa trajectoire et percuté deux coureurs de la formation Visma-Lease a Bike. Il est tombé au sol et est resté immobile plusieurs minutes, entouré des médecins de la course et du staff de son équipe, UAE Team Emirates-XRG. Relevé, il a retiré son casque et renoncé à repartir, souffrant de plaies à l’épaule gauche et au visage. Le bras en écharpe, il a été transporté en ambulance vers un hôpital pour des examens complémentaires, dont l’issue n’était pas connue au moment de la publication.

Une première en neuf Grands Tours

Pogacar occupait le maillot rouge de leader depuis sa victoire lors du contre-la-montre inaugural à Monaco, avec plus de trois minutes d’avance au classement général. Sa chute met fin à une série personnelle : le double champion du monde en titre n’avait jamais abandonné lors de ses neuf précédentes participations à un Grand Tour, entre le Tour de France, le Giro d’Italia et la Vuelta. L’Espagnol Enric Mas, de l’équipe Movistar, possédait une minute d’avance sur ses poursuivants avant l’étape et devrait récupérer la tunique de leader à l’issue de la journée.

Une saison marquée par plusieurs abandons de favoris

Cette édition 2026 compte déjà plusieurs incidents chez les prétendants au classement général. João Almeida avait quitté le Tour de Pologne après une chute sur la 4e étape quelques semaines plus tôt, et Cian Uijtdebroeks avait abandonné la Vuelta dès la 4e étape. Plus tôt dans la saison, Jonas Vingegaard avait lui aussi été contraint à l’abandon sur le Tour de France après une fracture de la clavicule ayant nécessité une opération.