Ballon d'or: pourquoi la France ne supporte pas Mbappé? Fiona Bogi s'interroge

Le débat autour du Ballon d’Or 2026 se poursuit. Sur Instagram, Fiona Bogi, défenseure du Toulouse FC, a réagi à une séquence de l’émission Génération After, diffusée sur RMC, consacrée aux favoris pour ce trophée récompensant les prestations individuelles. La joueuse de 26 ans a partagé la vidéo en story et s’est étonnée des préférences exprimées dans le débat. Elle s’est notamment moquée du soutien accordé à Harry Kane en Angleterre, à Lamine Yamal en Espagne et à Khvicha Kvaratskhelia en France.

Dans l’extrait relayé par la joueuse du TéFéCé, Walid Acherchour estime que Kylian Mbappé ne devrait pas remporter le Ballon d’Or. Le chroniqueur cite notamment Kvaratskhelia, Lamine Yamal et Harry Kane parmi ses préférences. Une sortie qui a provoqué l’étonnement de Borgi pour qui la France est un drôle de pays, qui ne supporte même pas ses propres joueurs alors que Kylian Mbappé figure parmi les favoris au trophée.

Mbappé, de plus en plus pointé du doigt

Cela étant dit, Mbappé est un joueur qui cristallise actuellement le débat et les tensions. La star madrilène enchaîne les sorties polémiques, que ce soit sur Ceuta ou Ousmane Dembélé. Certains médias, dont RMC d’ailleurs, se sont d’ailleurs fait l’écho de tensions entre le capitaine des Bleus et certains de ses coéquipiers en sélection… bien qu’à ce stade, rien n’ait été véritablement confirmé ou infirmé que ce soit par le sélectionneur, le joueur ou ses proches.

Dans tous les cas, le sujet du Ballon d’Or anime les débats. La cérémonie, qui aura lieu à Londres, le 16 octobre prochain consacrera celui qui est considéré comme le meilleur joueur de la saison dernière. Si Mbappé peut prétendre au titre, notamment parce qu’il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde de football, celui-ci n’a remporté aucun titre majeur. Or, cela entre en ligne de compte dans le calcul.

Kane, Kvara ou Yamal ?

C’est en ce sens que Walid Acherchour, le chroniqueur RMC, a désigné Yamal, Kvara ou encore Kane comme principaux favoris à ce titre. Notons par ailleurs que dans les trois cités, seul Lamine Yamal s’est ouvertement positionné comme favori (lui aussi) au trophée. Que ce soit Harry Kane ou Khvicha Kvaratskhelia, aucune des deux n’a fait entendre sa voix.