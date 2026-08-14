Real Madrid : ce que Mourinho n'avait jamais osé dire sur son départ en 2013

José Mourinho confirme, treize ans après son départ du Real Madrid, que la rupture avec son vestiaire était totale des deux côtés. Le technicien portugais s’exprime dans un nouveau docuseries Netflix consacré à sa carrière, dévoilé cette semaine.

Un vestiaire jugé « gâté »

D’après ses propres mots, l’entraîneur décrit une lassitude réciproque entre lui et son groupe à la fin de son premier passage au Bernabéu, ainsi qu’une fatigue face à la presse espagnole. « Les deux camps n’en pouvaient plus l’un de l’autre », résume-t-il à sa manière dans le documentaire.

Le point de friction le plus documenté concerne l’ancien capitaine Iker Casillas. Le refus collectif des joueurs de se rendre à l’hôtel avant les matchs à domicile aurait constitué, selon Mourinho, le signal le plus net d’un vestiaire en perte de repères. Il évoque aussi une requête pour décaler les séances d’entraînement en raison du trafic madrilène, ainsi qu’une demande de jours de repos supplémentaires formulée par le gardien au retour d’une trêve internationale. « Ils étaient mentalement à un très mauvais endroit », aurait-il conclu à propos de cette période.

Le rôle de Florentino Pérez dans la séparation

D’après le récit de l’entraîneur, le président Florentino Pérez aurait cherché à le retenir au moment de son départ, à l’issue de la saison 2012-2013. Mourinho affirme avoir estimé que sa mission était achevée, en dépit de cette volonté présidentielle. Le club avait officiellement acté la séparation au printemps 2013, après trois saisons marquées par un titre de champion d’Espagne en 2012, le premier du club madrilène depuis quatre ans face au FC Barcelone.

Cette période reste, à ce jour, l’unique titre de Liga remporté par Mourinho sur le sol espagnol. Il n’était en revanche jamais parvenu à soulever la Ligue des champions durant son mandat, échouant à trois reprises en demi-finale.

Un retour au club treize ans plus tard

L’ancien technicien de Chelsea et de l’AS Roma a repris les commandes du Real Madrid cet été, mettant fin à treize années d’absence entre les deux parties. Il retrouve un vestiaire entièrement renouvelé, dans un contexte sportif différent de celui de 2010-2013.

Le documentaire, diffusé sur Netflix, retrace l’ensemble de la trajectoire de l’entraîneur, du FC Porto jusqu’à ses expériences les plus récentes. Plusieurs anciens joueurs formés ou dirigés par Mourinho y témoignent également de leur expérience sous ses ordres.