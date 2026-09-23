À 21 buts des 1 000, Cristiano Ronaldo dévoile son autre objectif

À 21 buts de la barre des 1 000, Cristiano Ronaldo a fixé mercredi 23 septembre ses deux objectifs pour la suite de sa carrière avec le Portugal. À la veille de la réception du Pays de Galles en Ligue des nations, l’attaquant de 41 ans a assuré vouloir atteindre ce total individuel tout en remportant une nouvelle fois la compétition avec sa sélection.

Le capitaine portugais compte actuellement 979 buts officiels en club et en sélection. Interrogé sur la priorité entre le cap des 1 000 réalisations et un nouveau trophée international, il n’a pas voulu choisir. « Mon objectif, ce sont les 1 000 buts et gagner la Ligue des nations », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

Ronaldo veut atteindre les 1 000 buts sans en faire une obsession

L’objectif des 1 000 buts accompagne Ronaldo depuis plusieurs mois, mais le Portugais refuse de présenter cette quête comme une obsession. Il s’est dit convaincu de pouvoir atteindre ce total, tout en expliquant vouloir continuer à avancer match après match. Il lui manque désormais 21 réalisations.

Le scénario auquel il accorde une valeur particulière serait d’inscrire son millième but avec le Portugal. Ronaldo a expliqué qu’une telle réalisation sous le maillot de son pays aurait une signification particulière dans son parcours avec la sélection. Il n’a toutefois donné aucune échéance pour atteindre ce chiffre.

Son prochain rendez-vous arrivera dès jeudi au stade José-Alvalade, où le Portugal recevra le Pays de Galles. Jorge Jesus a indiqué que Ronaldo devrait débuter la rencontre si aucun problème ne survient lors du dernier entraînement. C’est dans cette enceinte et sous les couleurs du Sporting Portugal que l’attaquant a commencé sa carrière professionnelle avant de rejoindre Manchester United en 2003.

Le Portugal défend son titre avec Jorge Jesus

L’autre objectif annoncé par Ronaldo est collectif. Le Portugal commence cette édition de la Ligue des nations en tant que tenant du titre. La sélection portugaise avait également remporté la première édition de la compétition, en 2019, avant de décrocher un deuxième trophée en 2025. Elle tentera donc de remporter la compétition pour la troisième fois.

Cette campagne sera également la première dirigée par Jorge Jesus à la tête de la sélection. Le technicien a été nommé après le départ de Roberto Martínez, intervenu à la suite de la Coupe du monde 2026. Le nouveau sélectionneur a maintenu Ronaldo dans son premier groupe, tout en précisant que le statut des joueurs ne déterminerait pas ses choix.

Aucune date annoncée pour sa retraite internationale

Ronaldo avait annoncé que le Mondial 2026 serait sa dernière Coupe du monde, sans pour autant mettre immédiatement un terme à sa carrière internationale. Mercredi, aucune échéance précise n’a été annoncée concernant la fin de son parcours avec la sélection.

« Quand j’arrêterai, je préviendrai le monde », a expliqué le capitaine portugais. À 41 ans, Ronaldo conserve ainsi deux objectifs clairement annoncés : inscrire les 21 buts qui lui manquent pour atteindre les 1 000 et tenter de remporter une nouvelle Ligue des nations avec le Portugal.