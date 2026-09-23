Bénin : Houndégnon joue gros devant la Cour suprême ce jeudi

Le dossier de Louis Philippe Houndégnon est attendu devant la Cour suprême du Bénin ce jeudi 24 septembre 2026. Selon Bip Radio, la défense de l’ancien directeur général de la Police nationale a formé un pourvoi en cassation après une décision rendue par la chambre d’appel de la CRIET.

Cette nouvelle étape porte sur la régularité de la procédure engagée contre l’ancien responsable policier, détenu depuis son interpellation du 13 novembre 2024. Ses avocats contestent plusieurs aspects du traitement judiciaire du dossier et demandent à la haute juridiction d’examiner leurs arguments.

Un recours après la décision de la chambre d’appel

La procédure concerne des faits qualifiés de harcèlement par voie électronique et d’incitation à la rébellion. Après l’ouverture du dossier, la CRIET s’était déclarée incompétente pour le juger en l’état. Cette décision avait entraîné une nouvelle orientation de la procédure judiciaire.

Le dossier a ensuite connu un nouveau développement avec la décision de la chambre d’appel de la CRIET du 19 mai 2026. Celle-ci a retenu que la juridiction de première instance disposait de la compétence nécessaire pour connaître des faits poursuivis. La défense a alors engagé un recours devant la Cour suprême.

Selon Me Fidèle Abouta, cité par Bip Radio, les droits de son client auraient été affectés au cours de la procédure. La défense espère ainsi que la Cour suprême constatera les violations alléguées et en tirera les conséquences sur la détention de Houndégnon.

La Cour suprême appelée à examiner le pourvoi

Le recours intervient dans le cadre des compétences judiciaires de la haute juridiction. La Cour suprême est la plus haute juridiction béninoise en matière judiciaire, administrative et des comptes de l’État. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

La plateforme officielle de la Cour suprême indique que sa chambre judiciaire traite les affaires relevant du droit pénal et des procédures pénales spéciales. Elle dispose également d’un système permettant l’enregistrement et le suivi des recours.L’audience du 24 septembre doit donc permettre à la juridiction de se prononcer sur le pourvoi introduit par les conseils de l’ancien patron de la police.

Une procédure engagée depuis novembre 2024

Louis Philippe Houndégnon est privé de liberté depuis son arrestation le 13 novembre 2024. Les poursuites initiales portent sur le harcèlement par voie électronique et l’incitation à la rébellion

Le dossier a déjà franchi plusieurs étapes judiciaires, avec la décision d’incompétence de la CRIET, puis l’arrêt de sa chambre d’appel. Le passage devant la Cour suprême constitue désormais une nouvelle séquence procédurale dans cette affaire.