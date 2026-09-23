À la différence de Cristiano Ronaldo, Mbappé ne se voit pas avec les Bleus à 41 ans

Kylian Mbappé ne se projette pas au-delà de la quarantaine sous le maillot bleu. Dans un entretien accordé au magazine allemand SPORT BILD et publié ce 23 septembre, l’attaquant du Real Madrid, âgé de 27 ans, a écarté l’idée de prolonger sa carrière internationale jusqu’à un âge aussi avancé que celui de son idole Cristiano Ronaldo.

Cette prise de position intervient quelques jours seulement après que le quintuple Ballon d’Or, 41 ans, a été rappelé par le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, pour affronter la trêve internationale d’octobre en Ligue des Nations. Une convocation qui confirme que l’attaquant de 41 ans entend poursuivre l’aventure avec la Seleção, malgré un Mondial 2026 qu’il avait lui-même présenté comme son dernier.

Un constat lucide sur les règles du sélectionneur français

Interrogé sur la possibilité de suivre la trajectoire de Ronaldo, Mbappé a d’abord tourné la question en dérision avant d’y répondre franchement. « La France ne me laissera jamais jouer avant mes 41 ans », a-t-il plaisanté, avant d’ajouter : « Cristiano le prouve : si vous êtes en bonne forme physique et mentale, vous pouvez jouer à ce niveau pendant longtemps. Mais dans mon cas, je n’y crois pas. »

L’entretien, le premier réalisé en face-à-face par le magazine allemand avec le joueur depuis environ cinq ans et demi, s’est déroulé au nord-ouest de Zurich, au siège de son nouveau partenaire commercial « On ». Le précédent échange, remontant à la période de la pandémie, avait dû se tenir par vidéo en raison des restrictions sanitaires de l’époque.

La longévité hors norme de Ronaldo

Le parcours international du capitaine portugais donne une mesure du défi évoqué par Mbappé. Ronaldo a disputé son premier match avec la sélection nationale en août 2003, face au Kazakhstan, à l’âge de 18 ans. Plus de vingt-deux ans plus tard, il reste le meilleur buteur de l’histoire du football international, toutes sélections confondues, avec un total dépassant les 140 réalisations et plus de 220 sélections à son actif — un record absolu.

Cette longévité s’accompagne d’un lien personnel avec Mbappé, qui affichait déjà son admiration pour le Portugais bien avant de rejoindre le Real Madrid, club où Ronaldo a évolué de 2009 à 2018. Les deux joueurs se sont côtoyés à plusieurs reprises en sélection, notamment lors des huitièmes et quarts de finale d’Euro qui ont opposé la France au Portugal.

Un capitaine tourné vers le présent

Le joueur né à Bondy a par le passé tenu des propos similaires en conférence de presse, expliquant préférer se concentrer sur l’instant présent plutôt que sur des projections de carrière à long terme. Cette philosophie tranche avec celle de Ronaldo, qui avait pourtant annoncé en novembre 2025 que la Coupe du monde 2026 marquerait la fin de son parcours mondialiste — avant de rester malgré tout l’une des figures centrales du groupe portugais rassemblé par Jorge Jesus pour les échéances d’octobre.

Mbappé et Cristiano Ronaldo vont d’ailleurs retrouver la compétition dans les prochains jours, chacun de leur côté, à l’occasion de la Ligue des Nations 2026-2027. La France, versée dans le groupe A1 aux côtés de l’Italie, de la Belgique et de la Turquie, affrontera l’Italie le 2 octobre avant de recevoir la Belgique le 5 octobre. Le Portugal, placé dans le groupe A4 avec le Danemark, la Norvège et le Pays de Galles, se déplacera d’abord chez le Danemark le 1er octobre, avant de recevoir la Norvège le 4 octobre. Ces quatre rencontres compteront pour les manches 3 et 4 de la phase de groupes, qui se poursuivra ensuite en novembre.