Cristiano Ronaldo : un ex-coéquipier de Messi voit une raison pour prolonger sa carrière

Cristiano Ronaldo pourrait avoir une motivation supplémentaire pour poursuivre sa carrière au-delà de la saison 2026-2027, selon Sergio Agüero. L’ancien international argentin estime que la proximité du Portugais avec la barre des 1 000 buts pourrait l’inciter à rester une année supplémentaire.

À 41 ans, Ronaldo compte actuellement 979 buts en carrière professionnelle, soit 21 réalisations à inscrire pour atteindre le cap symbolique des 1 000. Son dernier but, marqué contre Abha avec Al-Nassr, lui a permis d’atteindre ce total.

Agüero imagine une saison supplémentaire

Interrogé par Stake, Agüero a estimé que Ronaldo disposait encore d’une possibilité concrète d’atteindre ce chiffre. Il explique ne pas savoir combien de temps le Portugais compte encore jouer, mais considère que 21 buts restent à sa portée.

L’ancien attaquant de Manchester City considère aussi que la régularité offensive de Ronaldo pourrait jouer en sa faveur. Il rapproche son cas de celui de Lionel Messi, avec lequel il a été coéquipier en sélection argentine, estimant que les deux joueurs conservent une forte capacité à marquer lorsqu’ils sont sur le terrain.

Agüero avance surtout une hypothèse sur la suite de la carrière de Ronaldo. S’il était à sa place, il choisirait de poursuivre une saison supplémentaire afin de tenter d’atteindre les 1 000 buts. Il précise toutefois qu’il ignore si le Portugais envisage réellement cette option.

Un contrat qui court jusqu’en 2027

La situation contractuelle de Ronaldo donne une dimension particulière à cette hypothèse. Al-Nassr a prolongé son contrat en juin 2025 pour deux saisons supplémentaires, portant son engagement avec le club saoudien jusqu’en 2027.

Quelques mois plus tard, Ronaldo a toutefois laissé entendre que la saison 2026-2027 pourrait être la dernière de sa carrière professionnelle. Dans une interview accordée à Vogue en août, le Portugais a évoqué cette possibilité alors qu’il poursuit actuellement sa carrière avec Al-Nassr.

Cette situation laisse donc ouverte la question d’une éventuelle prolongation au-delà de l’échéance actuelle de son contrat. La déclaration d’Agüero ne constitue pas une annonce sur les intentions de Ronaldo, mais une hypothèse fondée sur la proximité du cap des 1 000 buts.

Ronaldo toujours convoqué avec le Portugal

La question de la retraite intervient alors que Ronaldo conserve également une place dans les plans de la sélection portugaise. Le nouveau sélectionneur Jorge Jesus l’a retenu dans sa première liste pour les prochaines rencontres de Ligue des nations, malgré ses 41 ans.

Ronaldo avait auparavant confirmé que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière. Sa présence dans la sélection montre toutefois qu’il poursuit encore son activité internationale à ce stade de la saison.

Pour Agüero, le chiffre pourrait donc peser dans la réflexion. Il dit préférer personnellement les nombres ronds et estime que la proximité des 1 000 buts pourrait donner à Ronaldo une raison supplémentaire de continuer.