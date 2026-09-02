Affaire Patrick Bruel : Helena Noguerra, sœur de Lio, raconte aux enquêteurs une agression vieille de 25 ans

Une audition secrète menée début juin par la police judiciaire a permis de recueillir un nouveau témoignage contre Patrick Bruel. Helena Noguerra, chanteuse et actrice belge de 57 ans, y a évoqué des faits qu’elle situe dans les années 2000, aujourd’hui prescrits.

Une lettre plutôt qu’une plainte

Contrairement à d’autres accusatrices du chanteur, la sœur de Lio n’a pas déposé plainte. L’origine de sa démarche remonterait à 2019, lorsqu’elle aurait adressé au parquet de Corse un courrier de soutien à des employées de spas qui accusaient déjà l’artiste de violences sexuelles. Selon des informations de RTL France et de Paris Match France, elle y aurait justifié cette prise de position en affirmant avoir vécu une expérience similaire avec « Patrick ». Ce document aurait conduit les enquêteurs à la convoquer sept ans plus tard, cet été, dans le cadre de l’enquête élargie visant le chanteur.

Une scène décrite avec précision

Dans son récit, Noguerra décrirait un moment où l’artiste l’aurait immobilisée en saisissant ses poignets, avant de soulever sa jupe. Elle n’a pas souhaité s’exprimer publiquement sur les circonstances exactes de cette rencontre ni sur le lieu où les faits se seraient déroulés. Son témoignage vient s’ajouter à celui de plusieurs autres femmes qui accusent le chanteur de comportements similaires, certaines s’étant exprimées dans la presse, d’autres devant la justice.

Une enquête tentaculaire

Bruel, 67 ans, est mis en examen dans quatre dossiers distincts, notamment pour viol et tentatives de viol. Une information judiciaire a été ouverte à Saint-Malo après la plainte d’une femme déposée en septembre 2024, portant sur des faits qui se seraient produits en 2012 lors du Festival du film britannique de Dinard, où le chanteur présidait le jury. Une autre plainte, émanant de la directrice générale d’Unifrance Daniela Elstner, vise des faits remontant à 1997, lors d’un festival à Acapulco, au Mexique. Selon Mediapart, six autres témoignages évoquant des agressions sexuelles survenues entre 1992 et 2019 ont également été recueillis. Par la voix de son avocat Christophe Ingrain, le chanteur maintient n’avoir jamais forcé quiconque à un acte ou une relation sexuelle.

À titre de comparaison, une précédente vague de plaintes déposées en 2019 par cinq masseuses avait été classée sans suite faute de preuves suffisantes, l’une des plaignantes ayant alors dénoncé des représailles de la part de fans du chanteur. L’affaire actuelle se distingue par la diversité des profils des accusatrices, allant d’anonymes du secteur du bien-être à des figures reconnues du cinéma et de la musique.

Bruel a annulé sa tournée de concerts le 1er septembre 2026, sans lien officiellement établi avec les nouvelles révélations. L’enquête judiciaire se poursuit, et aucune date d’audience n’a pour l’heure été communiquée par le parquet.