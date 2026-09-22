Visite du pape en France : l’absence de Macron aux messes liée aux refus du Vatican ?

Emmanuel Macron n’assistera à aucune des messes célébrées par le pape Léon XIV lors de sa visite en France, prévue du 25 au 28 septembre 2026. La présidence française n’a pas donné de raison précise à cette absence, annoncée après plusieurs arbitrages du Vatican qui n’ont pas correspondu aux propositions initiales de l’Élysée.

Aucun élément public ne permet toutefois d’affirmer que la décision du président français constitue une réponse aux choix du Saint-Siège. Macron rencontrera le souverain pontife et participera à plusieurs rendez-vous institutionnels durant son déplacement.

L’absence de Macron fait réagir le RN

La décision présidentielle a rapidement provoqué une réaction du Rassemblement national. Le député de l’Yonne et porte-parole du parti, Julien Odoul, a critiqué Emmanuel Macron sur CNews. « On a honte de ce président qui dégrade l’image de la France », a-t-il déclaré.

La situation contraste avec celle de septembre 2023. Macron avait alors assisté à la messe célébrée par le pape François au stade Vélodrome de Marseille. Sa présence avait suscité des critiques de plusieurs responsables politiques qui estimaient qu’elle posait question au regard de la laïcité.

Cette fois, le président participera aux séquences diplomatiques sans assister aux célébrations religieuses. Il doit recevoir Léon XIV à l’Élysée le 25 septembre et le retrouver le 28 septembre à Metz, où le pape doit prononcer un discours consacré à l’Europe et à la paix.

Le Vatican n’a pas retenu plusieurs propositions françaises

La préparation du déplacement avait déjà donné lieu à plusieurs arbitrages entre l’Élysée et le Saint-Siège. L’un d’eux concernait Notre-Dame de Paris. Après les vêpres prévues dans la cathédrale, Emmanuel Macron souhaitait prolonger la séquence avec le pape autour de la reconstruction de l’édifice et des personnes mobilisées sur le chantier. Le projet n’a finalement pas été intégré au programme, le Vatican invoquant un emploi du temps chargé, selon Le Monde.

La présidence française envisageait également une réception plus solennelle du souverain pontife. Le déplacement a finalement été organisé comme un voyage apostolique plutôt que comme une visite d’État. D’autres options protocolaires étudiées durant les préparatifs n’ont pas été retenues.

L’Élysée récuse toutefois l’idée d’une brouille avec le Saint-Siège et présente ces décisions comme le résultat des discussions ayant précédé la finalisation du programme. De son côté, le programme officiel publié par le Vatican confirme la rencontre entre les deux hommes à l’Élysée.

Des divergences entre Paris et le Vatican sur la fin de vie

Les relations entre le pouvoir français et l’Église catholique sont également marquées par leur opposition sur la fin de vie. Léon XIV et le Vatican défendent une position hostile à l’aide à mourir, tandis qu’Emmanuel Macron soutient une évolution de la législation française. Ces divergences ne permettent cependant pas d’expliquer les choix protocolaires effectués pour cette visite. Le Vatican n’a publiquement établi aucun lien entre le débat français sur la fin de vie et les propositions de l’Élysée qui n’ont pas été retenues.

La chronologie nourrit donc les interrogations : plusieurs demandes françaises ont été écartées pendant les préparatifs, puis l’Élysée a annoncé que Macron ne participerait à aucune messe. Aucune information disponible ne permet à ce stade de relier les deux décisions. Léon XIV doit également se rendre à Lourdes durant ces quatre jours. Son passage en France marque le retour d’un pape à Paris dix-huit ans après Benoît XVI, qui s’était rendu dans la capitale en 2008.