Cindy Crawford en deuil : la confidence glaçante de sa fille Kaia avant la mort de Presley Gerber

Presley Gerber, fils de Cindy Crawford et mannequin de 27 ans, est mort dimanche 20 septembre dans un centre de réhabilitation à Los Angeles. La cause de son décès n’a pas encore été communiquée par les autorités et l’autopsie est toujours attendue.

La disparition du jeune homme intervient quelques semaines après une prise de parole de sa sœur Kaia Gerber sur les difficultés qu’il traversait depuis plusieurs années. Dans une interview accordée à Vogue et publiée le 11 août 2026, elle avait évoqué ce que cette situation avait changé au sein de leur famille.

Kaia Gerber évoquait les années difficiles de son frère

Dans cet entretien, Kaia Gerber revenait sur ce que Vogue présentait comme une lutte contre la toxicomanie qui durait depuis une dizaine d’années. Elle expliquait aussi avoir longtemps cherché à ne pas ajouter de difficultés à celles rencontrées par ses parents.

« Quand un tel drame survient dans une famille, ça met tout le monde à plat », avait-elle déclaré, selon Vogue. La jeune femme expliquait que son frère avait choisi une approche beaucoup plus ouverte de ses problèmes, contrairement à la discrétion qui avait longtemps caractérisé la famille.

Elle disait aussi être fière de Presley pour avoir accepté de parler publiquement de ce qu’il traversait. « Il dit : “Je vais être humain avec tout le monde”. On ne peut pas tout cacher au monde », avait-elle confié.

Ces déclarations prennent une résonance particulière après l’annonce de la mort de Presley. Elles ne permettent toutefois pas d’établir un lien entre ses problèmes d’addiction et les circonstances de son décès, qui restent inconnues.

Presley Gerber avait parlé de sa santé mentale

Le fils de Cindy Crawford avait lui-même choisi de rendre publiques certaines difficultés personnelles. Dans des publications sur les réseaux sociaux et lors d’une apparition dans le podcast Studio 22, il avait parlé de dépression, de problèmes de santé mentale et de dépendance. Reuters rapporte également qu’il avait lancé en 2025 une série de publications consacrées à la santé mentale.

Une publication Instagram supprimée datant de décembre 2025 faisait aussi état de plusieurs médicaments prescrits pour ses crises de panique. Selon Parade, Presley avait cité la buprénorphine, le Xanax et le Valium dans cette publication.

Son parcours avait déjà été marqué par une arrestation pour conduite sous l’influence de l’alcool en 2019. Il avait ensuite été condamné à trois ans de probation et à suivre un programme lié à cette infraction.

Une carrière commencée à l’adolescence

Presley Gerber avait commencé sa carrière dans le mannequinat très jeune. Il avait rejoint l’agence IMG Models à 15 ans et effectué ses débuts sur les podiums en 2016. Il avait ensuite travaillé avec plusieurs grandes marques de mode, dont Calvin Klein, Celine et Dolce & Gabbana.

En 2018, alors âgé de 18 ans, il avait aussi partagé l’écran avec sa mère pour une nouvelle version de la célèbre publicité Pepsi de Cindy Crawford diffusée autour du Super Bowl.

La famille Crawford-Gerber a demandé le respect de sa vie privée après l’annonce du décès. À ce stade, aucune cause officielle n’a été rendue publique.