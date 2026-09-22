Immigration : un Ghanéen meurt percuté par un train le lendemain de son arrivée aux Pays-Bas

Un Ghanéen serait décédé aux Pays-Bas après avoir été percuté par un train, seulement un jour après son arrivée dans le pays. L’information repose sur le témoignage publié par sa sœur, Jacqueline Adu-Gyamfi, sur Facebook et repris par plusieurs médias ghanéens.

La famille de Kwaku Adu-Gyamfi fait face à une disparition brutale survenue peu après son arrivée aux Pays-Bas. Selon le récit de sa sœur, le jeune homme aurait été heurté par un train au lendemain de son voyage. Plusieurs médias dont GhanaWeb ont rapporté cette information en s’appuyant sur le témoignage familial.

La publication de Jacqueline Adu-Gyamfi décrit le choc provoqué par cette disparition. Elle s’interroge sur le fait que son frère ait à peine passé une nuit dans le pays avant que le drame ne survienne. « Tu as voyagé et, dès le lendemain, tu as été percuté par un train. Explique-moi cela, Kwaku », a-t-elle écrit dans son message publié sur Facebook.

Le témoignage de sa sœur

Jacqueline Adu-Gyamfi a également évoqué la douleur provoquée par la mort de son frère au sein de leur famille. Elle raconte avoir vu leur père pleurer, une scène qu’elle présente comme inhabituelle.

« Kwaku, viens voir papa pleurer pour la première fois. Mon frère est parti », a-t-elle ajouté dans sa publication.

Le message, accompagné d’une photo de Kwaku Adu-Gyamfi, a ensuite été relayé par des médias ghanéens. Les réactions publiées autour de l’hommage font également état de nombreux messages de condoléances adressés à la famille.

Les circonstances du décès restent à confirmer

À ce stade, aucun élément officiel néerlandais retrouvé dans les sources consultées ne permet de préciser le lieu, l’heure ou les circonstances exactes de l’accident. Le décès et l’accident sont rapportés à partir du témoignage de la sœur, puis repris par plusieurs médias ghanéens.

Le contexte ferroviaire néerlandais permet de mesurer l’importance des enjeux de sécurité autour des voies. Selon ProRail, le réseau ferroviaire des Pays-Bas est le plus fréquenté de l’Union européenne et plus d’un million de personnes prennent quotidiennement le train. L’organisme indique aussi avoir recensé en 2024 douze décès liés à des collisions sur des passages à niveau.

Aucune information disponible ne permet toutefois de relier ces statistiques générales au décès de Kwaku Adu-Gyamfi. Sa famille reste confrontée à une disparition dont les circonstances précises devront être établies.