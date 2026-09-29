Angélique Kidjo interpelle la jeunesse africaine : « Nous devons nous rassembler»

Angélique Kidjo n’est plus à présenter. La chanteuse béninoise est l’une des artistes les plus renommées du continent africain.

Durant un récent événement organisé par l’entreprise Shopify en Afrique du Sud, la diva a adressé un message au continent africain et en particulier à la jeunesse du continen

Kidjo appelle à valoriser le potentiel de l’Afrique

L’artiste de 66 ans a tenu à rappeler que l’Afrique possède un potentiel qui n’attend qu’à être exploité et qu’il est impératif que les Africains se donnent la main pour construire ensemble.

Angélique Kidjo s’est désolée du fait que les fils et filles d’Afrique ne sont pas assez solidaires, ce qui impacte négativement le développement du continent. « Nous sommes le seul continent où nous nous battons les uns contre les autres et entre nous », a déclaré celle qui est devenue il y a quelques mois la première artiste africaine à avoir reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

La superstar appelle les jeunes Africains à cesser les querelles inutiles et à se concentrer sur les combats qui apportent une réelle plus-value à l’Afrique. « Les jeunes aujourd’hui ont soif de nouveauté. Nous devons mettre nos différends de côté et créer ensemble, raconter notre histoire ensemble », dira Kidjo, qui estime que l’Afrique a énormément de choses à partager avec le reste du monde. Selon elle, il urge de mettre en place divers mécanismes et stratégies innovants afin de montrer le meilleur de l’Afrique à la face du monde.