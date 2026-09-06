Après la France, Patrice Talon attendu en Côte d'Ivoire pour poursuivre la réunification de l'ECC

Une rencontre entre les fidèles célestes de Côte d’Ivoire et le Conseil Supérieur de Mise en Œuvre (CSMO) est programmée pour le samedi 26 septembre 2026 à Abidjan. L’annonce figure dans une note d’information diffusée le 5 septembre par le diocèse ivoirien de l’Église du Christianisme Céleste (ECC), à l’attention des chefs de districts, de régions et des chargés paroissiaux.

Une délégation attendue dès le 24 septembre

Selon ce document signé par le vice-président du conseil d’administration du diocèse, le Vénérable Suprême Evangéliste Alphonse Brou Amakou, le CSMO et Patrice Talon, ancien président du Bénin et Facilitateur pour l’unité de l’ECC dans le monde, arriveront en Côte d’Ivoire à partir du jeudi 24 septembre 2026. Deux jours plus tard, Talon tiendra une « rencontre fraternelle » avec les chrétiens célestes du diocèse, dans le cadre de sa mission de facilitation.

La note demande aux responsables ecclésiastiques de mobiliser les fidèles, d’informer officiellement les paroisses de la tenue de l’événement et de veiller à leur présence, dans le respect des consignes qui seront communiquées ultérieurement. Le document appelle également à sensibiliser les chrétiens sur le « caractère fraternel, pacifique et unificateur » de cette rencontre.

Une étape après le passage par la France

Cette annonce intervient un peu plus d’une semaine après une mission similaire menée en France. Fin août, Talon s’était rendu à Saint-Ouen, où il avait rencontré, le samedi 29 août, plus de 300 fidèles et responsables du diocèse français, accompagné d’une délégation du CSMO. Il y avait notamment annoncé la préparation, au Bénin, d’une loi destinée à encadrer et structurer la vie des organisations religieuses. Cette étape avait permis de présenter les conclusions du Conseil Supérieur de Transition (CST) et de recueillir les préoccupations de la diaspora installée en Europe.

La médiation remonte à une cérémonie tenue le 26 avril 2025 à Cotonou, où avait été installé le Conseil Supérieur de Transition, composé de quinze membres chargés de restructurer l’Église et de restaurer l’harmonie entre ses différentes branches. Ce conseil avait remis son rapport au facilitateur le 30 avril 2026. La tournée se poursuit donc désormais en Afrique de l’Ouest, avec cette étape ivoirienne qui s’ajoute à un calendrier déjà marqué par plusieurs rencontres depuis le lancement du processus.