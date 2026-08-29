Bénin : depuis la France, Patrice Talon annonce une future loi sur les associations religieuses

Une loi encadrant les associations religieuses sera bientôt votée au Bénin. L’annonce a été faite ce samedi 29 août 2026 à Saint-Ouen-sur-Seine, en France, lors d’une rencontre entre le président du Sénat béninois, Patrice Talon, et des fidèles des diocèses français de l’Église du Christianisme Céleste.
Un texte déjà en préparation
Réuni avec les membres de l’ECC à la Salle des Fêtes Municipale Barbara, le Facilitateur a confirmé qu’un projet de texte est en cours de rédaction. « Il y a un texte qui est en préparation, qui sera voté au plus tard au milieu de l’année prochaine 2027 », a-t-il déclaré, précisant travailler personnellement sur le dossier pour tenir compte des particularités propres aux organisations cultuelles.
Selon lui, la législation actuellement en vigueur complique la tâche de l’administration béninoise, en particulier lorsqu’il s’agit pour l’État de maintenir l’ordre public dans le champ religieux. L’objectif affiché de la future loi est de structurer, organiser et régir plus clairement la vie des cultes sur le territoire national.
L’ordre public au centre des préoccupations
Patrice Talon a justifié cette démarche en rappelant que la question dépasse le seul cadre béninois. D’après lui, l’ensemble des États du monde sont confrontés à des difficultés similaires face aux associations à caractère religieux, qu’elles soient formellement enregistrées ou non, la liberté de culte restant garantie dans tous les cas.
« Nous avons le devoir de veiller à l’ordre public. Parfois les conflits dans les religions amènent à des bagarres et à des pertes en vies humaines », a-t-il affirmé devant l’assistance. Cette référence aux tensions internes aux mouvements religieux intervient alors que l’ECC, fondée en 1947 à Porto-Novo par le prophète Samuel Oschoffa, a connu par le passé plusieurs scissions internes ayant donné naissance à des branches rivales revendiquant chacune la légitimité de l’héritage fondateur.
Un comité chargé de définir les critères de l’ECC
Concernant spécifiquement cette Église, le président du Sénat a indiqué qu’un comité a été mis en place pour établir des critères précis permettant de la définir officiellement. Les travaux de cette instance doivent déboucher sur un cadre de référence auquel les différentes composantes de l’ECC devront se conformer. Patrice Talon a prévenu que les structures ne répondant pas à ces critères ne seront pas autorisées à se réclamer de l’Église du Christianisme Céleste une fois le cadre fixé. Aucune date n’a toutefois été communiquée pour la publication des conclusions de ce comité.
29 réflexions au sujet de “Bénin : depuis la France, Patrice Talon annonce une future loi sur les associations religieuses”
Pourquoi toutes ses largesses de Talon ???
Il a instauré la terreur et la peur au pays . Mêlêkpo tô boudji .
Le pays étant une prison à ciel ouvert .
Mais jusqu’à quand ???
Tout le système s’effondrera un matin comme un château de cartes .
Et ; vous allez voir ce que vous allez voir .
La majorité silencieuse observe pour le moment.
J’avoue
Le Président Wadagni doit prendre ses marques !!!
Cette déclaration de l’ancien Président Talon est une provocation de trop.
Je l’ai dit dès le début de son mandat, Wadagni doit se débarrasser de l’héritage politique de son prédécesseur et mettre effectivement à la retraite tous les anciens présidents de la République et d’institution.
Si non, ce Mr va tenter de reprendre le pouvoir exécutif. Il n’en a pas assez. Il faut tout juste un référendum pour mettre un terme à tout ce qu’il a fabriqué, qu’il va continuer de manipuler dans l’ombre.
Toi @Sonagnon ; tu as toujours des propositions simplistes .
Référendum djan !!!
Que peut faire Wadagni ??? Rien . on lui a remis entre les mains un pouvoir où il n’a aucune marge de manœuvre .
Talon a remis toute son ancienne équipe autour de lui .
La police n’a pas changé de main et encore moins l’armée .
Tous sous l’emprise de Talon qui a mouillé tout le monde .
Pire ; il a embobiné nos anciens ( Sénat) avec des privilèges pour clochardiser ce beau monde denier rempart de nos idéaux démocratiques .
Il n’y a que Dieu qui sauvera ce pays de ce type sans foi ni loi .
J’avoue
Ça ne saute pas aux yeux que Talon a floué tout un peuple avec la bénédiction des intellectuels tarés de ce pays ???
Oui ; il est un corrupteur-né. L’argent a été pour beaucoup et surtout la promotion pour des postes juteux le dénominateur commun .
Pauvre de mon pays .
Je ne suis pas un putschiste, mais un légaliste, c’est pourquoi mes solutions ne peuvent que respecter la loi.
Toutefois, on doit avoir le courage politique, et la conviction de ses idées pour provoquer une véritable rupture.
Si Wadagni accepte d’être un instrument de manipulation politique, c’est son problème, nous autres allons toujours respecter nos convictions et être en paix avec notre conscience. Et c’est cela le plus grand bonheur d’un homme.
Encore que le Putschiste ; c’est Patrice Talon .
Tu ne sais même pas ce que tu racontes.
Vas là-bas .
Légaliste gnignon towé .
Cherchez l’erreur
Mon ami @Oumarou n’a pas été à la hauteur de l’événement .
Habitant à Pantin très proche de St Ouen dans le 93 en Seine Saint-Denis ; il devrait rendre une visite de courtoisie à Talon pour lui faire comprendre qu’il y a une autre ville qui est plus loin que Cotonou 😂
Cherchez l’erreur
Le roi du coton en poudre est dans la cité des dealers pour rencontrer des hommes en boubous blancs qui se mettent en transe pour délirer…
C’est le Summum de ses bêtises . Croire qu’il est au centre du monde.
Encore qu’il parle au nom de L’Etat Beninois ce Djingbin.
J’ai dit et rien ne se passera.
Il sait que c’est au Bénin qu’il se la joue avec sa milice ( Police Républicaine et son tribunal d’exception Criette ).
J’avoue
Talon dans le 9.3 voilà un endroit où il peut être soulevé et ovationné par des gens de cette commune qui a une très belle réputation et pour qui il est un parfait exemple.
Ceci étant pourquoi s’étonne-t-on de sa décision puisque le petit Adjanou qu’il a mis à la Marina n’est que son ÉPOUVANTAIL qu’il fait tourner au grès de la direction qu’il veut et hante son corps pour des décisions qu’il veut continuer de prendre. La chose la plus triste dans cette histoire est le comportement des responsables religieux, INCAPABLES de trouver une solution entre eux en Jésus-Christ et en Dieu et c’est un corrupteur qui « TENTE » de les réconcilier par l’argent et des promesses de favoritisme. Les moutons qui suivent ces dits Christianistes célestes n’ont rien à envier aux adeptes de la diablesse de Banamè.
Talon, il me semble qu’il n’a jamais lui ce que Dieu a dit qu’IL réserve à ceux qui répondent la CORRUPTION et l’ASSOCIATION ( adoration des idoles et autres dieux en dehors de LUI, L’UNIQUE) sur la terre.
Un petit rappel:
Le Président Romuald Wadagni « Le Génie » ne mérite pas des épithètes, mais un respect absolu.
C’est bien décevant de lire des béninois qui continuent d’élargir leur ignorance en manquant un respect envers leur propre président. Le tribalisme une dividende qui règne roi au sein de ce petit pays.
Il faut donc à priori respecter la diversité des tribus qui composent le peuple béninois.
Mon frère, le président n’est pas un » Petit Adjannou ».
From now on, don’t say this again.
En tout cas..ce jeune commence à me plaire..vu ses sorties de proximité..
Cependant..je crois qu’il est sous tutelle..
Kim..a bien peaufiné ..son plan
Enfin..je crois qu’il est en da nger..
Tous les petits Adjanou te disent m€€rde, petit descendant d’Adjahouto qui ne connait pas son histoire…
Il s’est rasé le crâne ??? Peut-être qu’il est rentré au couvent et à été initié au Fâ.
Il parle de l’Etat Beninois mais en quel Qualité ???
Le paradoxe aussi est qu’il dit qu’il est Chrétien et Céleste.
Un monsieur qui est un pêcheur-né pas du tout catholique dit qu’il est Chrétien.
Cherchez l’erreur
Lire : a été
Est ce que quelqu’un aurait lu quelque part un communiqué, un décret faisant de Talon un médiateur de Église du Christianisme Céleste ?
Talon sait il qu’il n’est plus président de la république.? J’espère que Wadagni va rapidement clarifier la situation.
Talon connu pour être un homme d’ordre, est entrain de semer le désordre avec ses interventions intempestives.
Voilà qui est dit..
azanai fut..un homme politique exceptionnel
Il nous avait tout dit…Hélas..il a une part de responsabilité de l ère de kim
le karma l à rattrapé..
Le balafré de perere..le gardien se fétiche de ina..le semeroua dounpkago..abt..passeront y compris..l opportuniste au gros nez..Charles toko
Je suis d’accord avec une certaine opinion qui croit en la nécessité de faire la démarcation entre l’ère TALON et celle de WADAGNI. Je ne sais pas si le Président TALON voudrait toujours confondre son rôle de Président de la République qui gérait la crise au sein des chrétiens célestes avec ses nouvelles fonctions de Président du sénat. Quid des fonctions du Président WADAGNI pour les 7 années à venir. Le sénat béninois qui n’a pas encore véritablement commencé à travailler a-t-il l’initiative des lois pour que le Président TALON fasse une telle annonce en France? Vivement qu’on nous préserve des conflits de compétence au Bénin si non, on aura tôt de croire à un autre mandat présidentiel déguisé… Il appartiendra au Président WADAGNI de nous prouver le contraire.-
L’ancien président Patrice Talon devrait savoir qu’il n’est plus président et que le Bénin dispose d’un nouveau président même si les deux étaient de même écurie. L’intégrité, le respect et le pouvoir accordés au niveau président doivent être respectés dans toutes les circonstances. C’est gauche et maladroit de faire une telle annonce sur le sol étranger touchant la vie fondamentale des béninois. J’avais toujours soutenu l’ancien président Patrice Talon . Ses facilitateurs que je nomme ici les pique-assiettes n’ont jamais manqué l’occasion d’avancer des déclarations politiques qui vont à l’encontre de l’état. Personne n’accepterait une telle faille politique.
Un avis sur le sujet sur lequel porte le post svp ?
La mise en ordre par l’État du souk dont profitent desdits prophètes et autres radicaux extrémistes de tous bords
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(@_@)
La séparation de l’État et de l’Église en France est officiellement établie par la loi du 9 décembre 1905, qui pose le principe fondamental de la laïcité. Les grands principes de la loi de 1905. La liberté de conscience : La République garantit à chacun le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion. Libre exercice des cultes : Les citoyens peuvent pratiquer leur religion librement, sous la seule réserve du respect de l’ordre public. Neutralité de l’État : Selon l’article 2 de la loi, « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Fin du Concordat : Cette loi met fin au régime concordataire de 1801/1802 établi par Napoléon, qui liait l’État aux grandes religions reconnues.
Cherchez l’erreur
La séparation de l’Église et de l’État en France a été instaurée par la loi du 9 décembre 1905, adoptée à l’initiative du député Aristide Briand sous la IIIe République.
Les points clés de la loi
Neutralité de l’État : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Liberté de conscience : La loi garantit le libre exercice des cultes tout en assurant l’égalité des citoyens sans distinction de religion.
Fin du Concordat : Elle met fin au régime napoléonien de 1801-1802 qui liait les cultes reconnus à la puissance publique.
Cherchez l’erreur
Qui comprend cette annonce ???
Ce monsieur est toujours dans la peau de président du Bénin.
Il s’est dévoilé.
La preuve qu’il gouverne toujours par procuration.
Ce qui se passe au Bénin est inédit dans l’histoire politique de notre pays.
No comment !!!
C’est la consternation de nos compatriotes en occident.
Plus encore au Benin et certains commencent à croire dorénavant que nous sommes dans une impasse politque avec Patrice Talon.
Ce que je dénonce ici depuis des mois pour attirer l’attention des Beninois.
La démocratie ; c’est l’anarchie
Dixit Patrice Talon
Je prie pour que le Benin sorte des entrailles de Patrice Talon.
Amen 👏
Tout l’argent, les milliards, volés au Bénin pendant ses 10 ans sont cachés là-bas. Il est allé voir ses entreprises et employés.
Voyage gratuit aux frais du contribuable Béninois. il fait du show en plus.
Continue de rêver, il est plus assis en France que toi même chez toi au Bénin.
tiens tiens…Kim..est en France
nous devons utiliser..nos lobbies pour lui mettre la main dessus