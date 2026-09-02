Après le Maroc, Walid Regragui entame une nouvelle carrière sur Canal+

Un nouveau visage rejoint les plateaux de Canal+ dès cette rentrée. Walid Regragui intégrera l’équipe de consultants football de la chaîne cryptée, une nomination dévoilée à l’occasion de sa présentation de grille pour la nouvelle saison.

Un rôle centré sur la Ligue des champions et la Premier League

L’ancien technicien interviendra sur deux rendez-vous majeurs de la grille sportive du groupe : les soirées européennes de Ligue des champions et les matches de Premier League anglaise, selon les informations de L’Équipe. Aucune date de première apparition à l’antenne n’a pour l’instant été communiquée.

Cette arrivée intervient quelques mois seulement après la fin de son aventure à la tête des Lions de l’Atlas. Fin août, Regragui avait annoncé son départ du banc marocain lors d’une cérémonie retransmise en direct à la télévision, déclarant qu’il quittait ses fonctions avec loyauté, gratitude et la certitude d’avoir servi son pays. Il occupait ce poste depuis l’été 2022.

Un bilan marqué par la demi-finale du Mondial 2022

Le technicien de 50 ans laisse une empreinte durable dans l’histoire du football marocain. Sous sa direction, le Maroc était devenu la première sélection africaine et arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, lors de l’édition 2022 au Qatar, où les Lions de l’Atlas avaient successivement écarté l’Espagne puis le Portugal. Son passage sur le banc national s’est également distingué par une série de 19 victoires consécutives, un record mondial toutes sélections confondues.

Plus récemment, Regragui avait conduit le Maroc jusqu’en finale de la CAN 2026 disputée à domicile, avant de céder face au Sénégal. Son départ, à un peu plus de trois mois du coup d’envoi du Mondial 2026, mettait fin à un mandat de trois ans et demi récompensé par le titre de meilleur entraîneur de l’année aux CAF Awards 2022.

Une reconversion déjà amorcée par le passé

Le passage de Regragui vers les plateaux télé n’est pas une première incursion dans le monde des médias sportifs. Entre 2012 et 2013, alors qu’il occupait déjà un poste d’adjoint au sein de la sélection marocaine, il cumulait cette fonction avec un rôle de consultant sur les matches de Ligue 1 pour la chaîne beIN Sport. Il avait également été l’invité à plusieurs reprises de l’émission Canal Football Club, notamment au lendemain de l’épopée qatarie de 2022.

Cette nomination intervient alors que Canal+ détient l’exclusivité de la diffusion de la Ligue des champions et de la Premier League en France, des droits assurés respectivement jusqu’en 2027 et 2028.