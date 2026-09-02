Apres les accusations du Niger, Deby poste un verset coranique énigmatique

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a publié un verset coranique mardi 1er septembre 2026, quelques heures après la diffusion du témoignage d’un officier nigérien accusant des acteurs tchadiens d’avoir envisagé une intervention en soutien aux militaires impliqués dans les affrontements de la base 101 à Niamey. Le chef de l’État n’a pas cité directement les accusations, mais son message intervient dans leur contexte immédiat.

Un verset publié après le témoignage d’un officier nigérien

Sur sa page Facebook, Mahamat Idriss Déby Itno a repris le verset 42 de la sourate Al-Baqara : « Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. » Il a terminé son message par : « Allah le Majestueux a dit la vérité. »

Le message ne mentionne ni le Niger, ni le capitaine Roger Gabriel, ni les responsables tchadiens cités dans son intervention. Il intervient toutefois après la diffusion, sur la télévision nationale nigérienne, du récit de l’officier concernant les événements survenus dans la nuit du 28 au 29 août à la base aérienne 101.

Selon Roger Gabriel, qui affirme ne pas avoir pris part aux combats, il aurait été contacté par plusieurs militaires alors que des éléments du BSR-COS affrontaient la Garde présidentielle.

Il affirme aussi avoir reçu l’appel d’un officier tchadien présenté comme le colonel Hassan Adoum. D’après son témoignage, celui-ci lui aurait indiqué qu’une opération depuis le Tchad serait préparée pour soutenir les éléments ayant pris la base 101, avec l’implication supposée des autorités et de forces spéciales. Pour le moment, aucun communiqué officiel du gouvernement tchadien n’a été publié pour détailler sa position.

Des accusations qui interviennent malgré le rapprochement entre Niamey et N’Djamena

Le contexte diplomatique donne une importance particulière à ces accusations. Les relations entre le Tchad et le Niger se sont renforcées au cours des dernières années, malgré les recompositions politiques dans la région. En août 2025, Mahamat Idriss Déby Itno s’était rendu à Niamey pour une visite de travail et d’amitié de 48 heures à l’invitation du général Abdourahamane Tiani. Les deux dirigeants avaient alors annoncé leur volonté d’élargir leur coopération dans plusieurs secteurs.

Le communiqué conjoint adopté à l’issue de cette rencontre prévoyait un approfondissement de la coopération sécuritaire, économique et énergétique. Les deux pays avaient aussi réaffirmé leur attachement aux accords facilitant la circulation et le séjour de leurs ressortissants. Le Tchad avait annoncé son intention d’ouvrir un consulat général à Diffa.

Sur le plan sécuritaire, Niamey et N’Djamena avaient également réaffirmé leur soutien réciproque dans la lutte contre les groupes armés opérant dans la région du lac Tchad. La publication de Déby intervient donc dans un contexte où les deux États affichaient récemment une volonté de renforcer leurs liens. À ce stade, le verset publié par le président tchadien peut être interprété comme une réponse indirecte au témoignage nigérien, sans qu’il soit possible d’affirmer officiellement qu’il visait ces accusations.