Attaques houthies : les États-Unis restreignent les déplacements de leurs agents en Arabie saoudite

Les déplacements officiels et personnels vers Taëf et Yanbu nécessitent désormais une autorisation préalable pour les employés du gouvernement américain en poste en Arabie saoudite. La mission diplomatique américaine dans le royaume a diffusé cette consigne le 20 septembre, quelques heures après une tentative d’attaque aérienne visant la capitale saoudienne.

Une quatrième alerte en trois semaines

Ce nouveau texte s’ajoute à une série de messages publiés depuis début septembre. Un premier avis, daté du 1er septembre, évoquait déjà un environnement sécuritaire complexe au Moyen-Orient. Le 16 septembre, les autorités américaines ont relevé leur avis aux voyageurs concernant l’Arabie saoudite au niveau 3, invitant les citoyens à reconsidérer tout déplacement vers le pays. Trois jours plus tard, un nouveau signalement couvrant Riyad, Djeddah et Dhahran évoquait un risque d’annulations de vols et de fermetures d’espace aérien. La restriction ciblant spécifiquement Taëf et Yanbu constitue la quatrième publication en moins de trois semaines.

Selon la mission américaine, les employés gouvernementaux basés dans le royaume doivent obtenir une validation spécifique avant tout trajet, qu’il soit lié au travail ou à leur vie personnelle, vers ces deux villes. Les services consulaires ordinaires et d’urgence restent accessibles aux citoyens américains présents sur place.

Des frappes houthies revendiquées

La décision fait suite à une escalade des tirs attribués aux rebelles houthis du Yémen. La coalition dirigée par Riyad affirme avoir intercepté un missile balistique visé sur la capitale, tandis que des tentatives d’attaques contre des infrastructures situées à Taëf, Yanbu, Bicha et Farasan auraient été déjouées. Les Houthis revendiquent pour leur part des frappes sur des installations pétrolières d’Aramco à Yanbu, terminal important sur la mer Rouge, ainsi que sur des sites décrits comme sensibles près de la capitale.

Samedi, un avertissement d’urgence pour une menace aérienne hostile avait été émis par les autorités saoudiennes, accompagné du signalement d’une explosion et d’un panache de fumée près de l’aéroport de Riyad. Aucune victime ni dégât matériel n’a été rapporté concernant cet épisode précis.

Des restrictions déjà en vigueur ailleurs

Des limitations de circulation frappent déjà le personnel américain près de la frontière yéménite, ainsi que dans les provinces de Jizan, Asir, Najran et Qatif. L’avis de voyage de niveau 3 applicable à l’ensemble du royaume mentionne, outre les frappes de drones et de missiles, des risques liés au conflit armé, au terrorisme et à des interdictions de sortie du territoire imposées à certains ressortissants.

En mars 2026, l’ambassade des États-Unis à Riyad avait elle-même été touchée par des drones attribués à l’Iran, provoquant un incendie limité et des dégâts matériels mineurs selon les autorités saoudiennes. L’épisode avait entraîné une fermeture temporaire de l’ambassade ainsi que celle du Koweït.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a de son côté condamné les frappes houthies visant Riyad, qualifiant les tentatives d’attaques contre des zones civiles de violation flagrante de la souveraineté saoudienne.