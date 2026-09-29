Au Sénégal Patrick Vieira revient en force au-devant de la scène

Le Sénégal s’est imposé (1-0) face à l’Éthiopie en clôture de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2027. Les champions d’Afrique en titre se déplaçaient en Éthiopie et avaient pour mission de ramener les 3 points. Mission accomplie pour le coach Patrick Vieira qui, après des débuts poussifs face au Mozambique, vient d’obtenir sa première victoire à la tête des Lions de la Teranga.

Vieira et le chantier de la reconstruction

Le Sénégal partage ainsi la tête du groupe J avec le Mozambique. Les deux sélections ont chacune 4 points au compteur. Le Sénégal a assuré l’essentiel face à des Éthiopiens qui ont joué sans aucun complexe. En effet, les Walyas n’ont pas démérité. Ils se sont procuré de nombreuses occasions et, à plusieurs reprises, le Sénégal a failli se faire surprendre. La rencontre a basculé en première mi-temps grâce à un magnifique but inscrit par la pépite Ibrahim Mbaye. Le contenu de jeu proposé par les Lions de la Teranga était assez terne. Sur ce volet, le chantier est encore grand pour Patrick Vieira.

L’identité de jeu fait partie de l’un des chantiers les plus importants du coach Vieira. Après une Coupe du monde décevante, les Lions de la Teranga sont attendus au tournant par les supporters. Suite au match nul enregistré contre le Mozambique, des critiques ont commencé à fuser en ce qui concerne le style de jeu du Sénégal. Vieira sait qu’il est attendu et il devra rivaliser d’innovation pour apporter sa patte sur le jeu des Sénégalais. L’ancienne gloire des Gunners d’Arsenal est arrivée dans un contexte de reconstruction où plusieurs tauliers de la sélection nationale ont décidé de raccrocher les crampons. Le Sénégal possède l’un des viviers de talents les plus fournis d’Afrique. Il appartiendra à Vieira d’exploiter cet atout pour construire une équipe compétitive sur tous les plans, à même de dompter l’Afrique et, pourquoi pas, le monde.