Racisme : pourquoi Mbappé et Riner sont particulièrement exposés selon Thuram

Sur RTL, Lilian Thuram est revenu sur les réactions suscitées par les prises de position de Teddy Riner contre l’extrême droite ce mardi 29 septembre 2026. L’ancien international français estime que son parcours et celui de Kylian Mbappé permettent de comprendre pourquoi certaines personnalités noires sont particulièrement exposées lorsqu’elles prennent publiquement position.

Lilian Thuram s’est exprimé après la polémique qui a suivi les déclarations de Teddy Riner sur la chaîne française RTL. Pour Thuram, cette séquence est révélatrice. Il considère que les attaques dirigées contre Riner montrent ce qui peut arriver lorsqu’une personnalité noire intervient dans un débat politique ou de société. Selon lui, les réactions peuvent alors dépasser le simple désaccord et remettre en cause l’identité même de celui qui s’exprime.

Le 16 septembre, le judoka Teddy Riner avait fait part de son inquiétude face à la progression de l’extrême droite en France, lors d’un entretien accordé à Stade 2. Ses propos ont ensuite provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certaines donnant lieu à des messages racistes et à du cyberharcèlement.

Thuram fait le lien avec Mbappé

L’ancien défenseur établit cette fois un parallèle avec Kylian Mbappé. Il estime que lui-même, Riner et l’attaquant français ont une expérience qui leur permet de mesurer les risques liés à certaines prises de parole. Leur visibilité et leur parcours les placent, selon lui, dans une situation particulière face aux réactions racistes.

« Lorsque vous êtes une personne qui subit ou pourrait subir le racisme, vous avez une sorte de sensibilité. Que ce soit Teddy Riner, moi ou Kylian Mbappé, quelque part, nous sommes des gens qui peuvent vous alerter sur la violence de l’extrême droite (…) car nous savons très bien que les premières personnes touchées seront les personnes noires. La preuve en est: dès que Teddy Riner prend la parole, ou moi-même quand je prends la parole, on nous renvoie à notre couleur, à notre illégitimité« , lance Lilian Thuram.

Ce sujet n’est pas nouveau pour Lilian Thuram. En novembre 2023, devant l’Assemblée nationale, l’ancien international français avait déjà raconté ce qu’il avait vu et vécu face au racisme dans le football. Il avait notamment évoqué les cris de singe et les jets de banane visant des joueurs noirs.

Il avait également raconté les difficultés rencontrées lorsqu’il avait commencé à s’engager publiquement sur cette question. Des dirigeants et des entraîneurs lui auraient demandé de cesser d’en parler. Lilian Thuram expliquait alors que la personne qui dénonce le racisme peut parfois finir par être présentée comme celle qui crée les tensions.