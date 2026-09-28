Equipe de France : en l'absence de Mbappé, Dembélé prend le lead mais Zidane le préserve

Kylian Mbappé, victime d’une blessure au genou gauche face à la Turquie vendredi 25 septembre 2026, sera absent pour le déplacement en Belgique ce lundi 28 septembre, lors de la 2e journée de Ligue des nations. Dans cette situation, Ousmane Dembélé s’apprête à prendre le lead de l’attaque tricolore et à hériter du brassard de capitaine s’il est titularisé à Bruxelles.

Mbappé out, Dembélé désigné capitaine

Kylian Mbappé a quitté le terrain sur blessure lors du match face à la Turquie, touché au moment même où il célébrait un but, pour la première de Zidane sur le banc tricolore. Le verdict médical est tombé peu après : une hyperextension du genou gauche qui l’écarte du reste du rassemblement. En l’absence de Mbappé, blessé, Ousmane Dembélé sera capitaine s’il est titulaire ce lundi face à la Belgique. L’attaquant du PSG fait partie du cercle de confiance de Zidane, désigné vice-capitaine dès le début du mandat aux côtés d’Adrien Rabiot et de Jules Koundé.

Un statut de leader, mais une charge à surveiller

Sur la gestion du joueur, Zidane reste prudent. Il a entretenu le flou sur le sujet, glissant avec une pointe d’humour qu’il pourrait le faire jouer les quatre matches de cette trêve tout en reconnaissant que ce ne serait sans doute pas le cas. Une prudence marquée par la prestation encore un peu tendre de Dembélé vendredi contre la Turquie, où l’ailier, repositionné dans l’axe par Zidane, s’était surtout montré dans les tâches défensives plutôt qu’en attaque.

Pour compenser l’absence de son capitaine, Zidane mise aussi sur la jeunesse : il a présenté Désiré Doué et Bradley Barcola comme des alternatives en attaque. Il a par ailleurs prévenu que la Belgique de Mark van Bommel, solide lors de la dernière Coupe du monde, s’annonce comme un adversaire de taille. Reste à savoir, ce lundi soir au stade Roi Baudouin, si Dembélé portera bel et bien le brassard. Le match se jouera à 20h45 (heure française).