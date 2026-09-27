Ballon d'Or : Lamine Yamal prévient, « il n'y aura plus de débat »

Lamine Yamal ne mâche pas ses mots sur ses mérites avant la cérémonie du Ballon d’Or. Dans un entretien accordé au Guardian, la jeune star du FC Barcelone a donné ses impressions sur sa prestation lors des saisons écoulées. « Je ne pense pas que ce soit seulement cette année que j’ai atteint le niveau pour gagner le Ballon d’Or, mais que ça fait plus longtemps que ça », a-t-il confié.

« Certains pensent qu’il aura d’autres occasions »

L’international espagnol évoque même l’idée d’une forme de mise à l’écart liée à son jeune âge. « Tout le monde le sait, et ils savent que je suis un joueur qui fait la différence. Je pense que certaines personnes se disent : Lamine a 19 ans, il gagnera le Ballon d’Or un jour, alors donnons-le à quelqu’un d’autre », a-t-il expliqué.

« Je dois juste gagner, gagner et gagner, et il viendra un moment où il n’y aura plus de débat. Il y aura des gens qui aimeront ça et d’autres qui diront qu’il est agaçant… et c’est normal », a-t-il conclu, déterminé à faire taire les doutes par ses performances sur le terrain.

Mbappé ne doute pas non plus de ses qualités

Face à Lamine Yamal, un autre prétendant ne cache pas non plus ses ambitions pour le Ballon d’Or. Kylian Mbappé a lui aussi affiché sa confiance, sûr de ses chances de décrocher le trophée. L’attaquant français, qui a battu des records en Liga comme en Ligue des champions, estime que ses performances individuelles parlent d’elles-mêmes.