Ballon d’Or 2026 : Kvaratskhelia plutôt que Mbappé, le choix tranché de Dominique Sévérac

Khvicha Kvaratskhelia est le choix de Dominique Sévérac pour le Ballon d’Or 2026, devant les autres prétendants dont Kylian Mbappé. Le journaliste du Parisien estime que la saison du Géorgien avec le Paris Saint-Germain réunit les critères nécessaires pour lui permettre de viser le trophée.

Sévérac fonde son choix sur trois éléments : le niveau individuel, les résultats collectifs et les qualités affichées sur le terrain. Il considère que Kvaratskhelia possède un avantage supplémentaire avec le parcours du PSG, double champion d’Europe en titre. « Pour moi, c’est Khvicha Kvaratskhelia », a-t-il déclaré dans un chat du Parisien.

Kvaratskhelia a marqué l’histoire de la Ligue des champions

Le parcours européen du Géorgien constitue l’un des principaux arguments en faveur de sa candidature. L’UEFA l’a désigné joueur de la saison 2025-2026 de la Ligue des champions, après une campagne durant laquelle il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 16 rencontres.

Kvaratskhelia a aussi établi une marque historique dans la compétition. Il est devenu le premier joueur à être impliqué dans au moins un but lors de sept matches consécutifs de la phase à élimination directe au cours d’une même édition. L’UEFA recense également 16 contributions offensives, soit le meilleur total jamais réalisé par un joueur géorgien sur une saison de C1.

Son rendement a été particulièrement visible lors des grands rendez-vous. Face au Bayern Munich en demi-finale aller, il a inscrit un doublé lors de la victoire parisienne 5-4.

Une arrivée récente au PSG

Le contexte de son aventure parisienne renforce aussi la singularité de sa candidature. Kvaratskhelia a rejoint le PSG en provenance de Naples en janvier 2025, avec un contrat courant jusqu’en 2029.

Depuis son arrivée, il a participé aux deux campagnes européennes conclues par un sacre parisien. Il a donc remporté deux Ligues des champions consécutives avec le club, même si sa première arrivée dans l’équipe est intervenue au milieu de la saison 2024-2025.

Cette trajectoire explique en partie pourquoi son nom s’est installé dans le débat autour du Ballon d’Or. Le 31 mai 2026, l’UEFA l’a officiellement placé au sommet de sa hiérarchie individuelle pour la saison européenne.

Sévérac relativise les dossiers de Mbappé, Kane et Yamal

Pour justifier son choix, le journaliste estime que plusieurs concurrents disposent d’arguments mais aussi d’un handicap collectif. Il cite Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal, dont les clubs ou sélections n’auraient pas, selon lui, occupé la position de meilleure équipe du monde.

« Kylian Mbappé avec la France ou le Real Madrid n’était pas dans la meilleure équipe du monde. Harry Kane avec le Bayern et l’Angleterre non plus. Lamine Yamal avec Barcelone et l’Espagne non plus », explique Sévérac.

Il considère aussi que Rodri avait été le meilleur joueur de l’Espagne, ce qui réduit selon lui l’argument de Yamal avec la sélection.

Le journaliste maintient donc Kvaratskhelia comme premier choix. Et si le Géorgien n’obtient pas le trophée, son alternative est clairement identifiée : Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or 2025.