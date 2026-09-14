Ballon d'Or : les propos de Mbappé et Dembélé inquiètent avant le rassemblement des Bleus

Une phrase prononcée par Ousmane Dembélé après le succès du Paris Saint-Germain relance les interrogations sur ses rapports avec Kylian Mbappé, à quelques jours du premier rassemblement des Bleus sous les ordres de Zinédine Zidane. Sur RMC le 13 septembre, le consultant Walid Acherchour y a vu un écho direct à une précédente sortie du capitaine des Bleus sur le Ballon d’Or.

Sous Didier Deschamps, dont le mandat s’est achevé en juillet après le Mondial 2026, Mbappé occupait depuis sa nomination comme capitaine une place de leader assumée, saluée à plusieurs reprises par l’ancien sélectionneur, qui évoquait régulièrement le naturel avec lequel s’était déroulée cette prise de responsabilité. Sa relation avec Dembélé avait longtemps été présentée dans les mêmes termes : bonne entente technique sur le terrain, complicité en dehors, jusqu’à des vacances partagées entre les deux hommes, qui ont disputé 34 matches ensemble sous le maillot bleu, dont dix comme titulaires. C’est ce climat, réputé apaisé, que la dernière déclaration de Dembélé vient interroger, à l’heure où Zidane prend ses fonctions.

Une formulation qui interpelle

Sur le plateau de l’After Foot, après la victoire du PSG à Brest, Acherchour est revenu sur les mots employés par Dembélé pour évoquer sa trajectoire. L’attaquant parisien a expliqué avoir toujours travaillé dans l’ombre, sans jamais faire de bruit, ajoutant : « je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai travaillé dur ». Une phrase qui, selon le consultant, reprendrait presque mot pour mot une expression utilisée auparavant par Mbappé lorsqu’il évoquait sa propre candidature au Ballon d’Or et le statut particulier qui lui est associé depuis le début de sa carrière.

Pour Acherchour, cette reprise ne devrait rien au hasard. Il a rappelé l’ampleur que prennent aujourd’hui ce type de déclarations sur les réseaux sociaux, où la moindre formule est disséquée et amplifiée en quelques heures, et n’a pas exclu que Dembélé ait agi de façon délibérée. Selon lui, cet échange indirect pourrait déborder du cadre individuel pour rejaillir sur le groupe France lui-même : la sortie initiale de Mbappé sur le Ballon d’Or serait susceptible d’être interprétée comme une allusion à son coéquipier, avec un possible impact sur le climat du vestiaire tricolore. Le consultant est allé plus loin en estimant que Dembélé avait pu prendre les propos du capitaine à titre personnel : « je suis convaincu qu’Ousmane Dembélé l’a peut-être pris personnellement ».

Le cadre du Ballon d’Or

Cette lecture intervient dans un climat particulier autour du trophée individuel. Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025, devançant notamment le jeune Lamine Yamal, après une saison marquée par un doublé Ligue 1-Ligue des champions avec le PSG. Mbappé, également considéré comme l’un des favoris avant l’annonce, avait publiquement soutenu son coéquipier au moment du sacre, un geste alors salué comme un signe supplémentaire d’entente entre les deux joueurs. L’analyse d’Acherchour vient toutefois nuancer cette image, en suggérant qu’une forme de tension implicite pourrait subsister derrière les messages de soutien affichés publiquement.

Une échéance à surveiller à Clairefontaine

Le groupe France se retrouvera au Centre national du football de Clairefontaine dans les prochains jours pour préparer les deux premières rencontres de Zidane sur le banc, comptant pour la Ligue des nations : un déplacement en Turquie le 25 septembre, suivi d’un match en Belgique le 27 septembre. Mbappé et Dembélé devraient tous deux figurer dans la première liste du nouveau sélectionneur, qui succède officiellement à Deschamps depuis le 1er août. Aucune réaction officielle des deux joueurs n’a pour l’instant confirmé ou infirmé la lecture d’Acherchour, mais le sujet sera scruté de près dès l’annonce de cette sélection, dans un vestiaire où l’association Mbappé-Dembélé reste l’un des principaux points d’appui offensifs de l’équipe.