Equipe de France: que se passe-t-il entre Mbappé et Dembélé, les déclarations sèment le doute

À l’approche du verdict du Ballon d’Or, prévu le 26 octobre 2026, les déclarations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé alimentent clairement le débat autour des deux attaquants français. Dans une interview accordée à France Football, le joueur du Real Madrid a évoqué son parcours et celui de son ancien coéquipier en équipe de France, expliquant qu’il n’échangerait jamais sa carrière avec quelconque joueur, ajoutant par la même occasion qu’il était à la fois “l’élu” et le meilleur joueur du monde et que, de fait, il méritait le Ballon d’Or. Quelques jours plus tard, après la victoire du Paris Saint-Germain à Brest, Dembélé a répondu aux propos de son compatriote devant les médias.

Interrogé par Guillaume Hoarau, Ousmane Dembélé est revenu sur la sortie de son coéquipier en équipe de France. Il a affirmé que s’il n’était effectivement pas “l’élu”, reprenant les mots de Kylian Mbappé, il était l’un de ceux qui avaient le plus travaillé ces dernières années. Aujourd’hui, il est champion du monde, double champion d’Europe et multiple champion de France.

Une critique sur les réseaux sociaux

Quelques heures après cette sortie médiatique, qui a fait réagir bon nombre de personnes, Ousmane Dembélé y est allé de sa story Instagram, avec une photo de lui et la musique Galactic de Maes, un ancien surnom donné aux joueurs de Madrid. Une autre petite pique adressée à Kylian Mbappé ? Pour certains observateurs, la réponse est oui.

C’est le cas de Walid Acherchour, consultant chez RMC, pour qui on risque de parler des prochains rassemblements à cause de ces “clash” à répétition entre les deux joueurs. “Je ne veux pas créer de polémiques mais… Je suis persuadé que Dembélé a pu prendre ces déclarations pour lui” a-t-il notamment expliqué.

Une première liste dans quelques jours

Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur national dévoilera sa première liste lors d’une conférence de presse à la FFF le vendredi 18 septembre à 18h00 pour la trève internationale à venir, avec plusieurs matchs prévus, contre la Turquie ou encore la Belgique ou l’Italie. Nul doute qu’au cours de cette conférence de presse, des questions lui seront posées quant aux dernières sorties de ses joueurs.