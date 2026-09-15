Real Madrid - Elche : Diomande encore titulaire, Mourinho écarte Bellingham du onze

Yan Diomandé débutera de nouveau sur le côté droit de l’attaque du Real Madrid, ce mardi 15 septembre, à l’occasion du déplacement à Elche pour la 6ᵉ journée de LaLiga. La composition officielle transmise avant le coup d’envoi confirme sa présence dans le onze aligné par José Mourinho, tandis que Jude Bellingham débute cette fois sur le banc.

Cette nouvelle titularisation fait suite à celle accordée samedi dernier contre le Rayo Vallecano, où l’ailier ivoirien avait connu sa toute première apparition dans le onze madrilène depuis son arrivée. Le Real Madrid s’était imposé 4-1 au Santiago Bernabéu, avec un doublé de Kylian Mbappé (14ᵉ sur penalty et 90ᵉ+1), ainsi que des buts d’Álvaro Carreras (17ᵉ) et de Bellingham lui-même (35ᵉ), Sergio Camello ayant réduit l’écart pour le Rayo (51ᵉ). Diomandé, aligné du coup d’envoi à sa sortie, était resté discret dans le jeu offensif et avait été critiqué par une partie de la presse espagnole, qui attendait davantage d’impact de la part de la recrue la plus chère de l’histoire du club. Diomandé enchaîne donc deux titularisations consécutives en championnat, une première depuis son arrivée cet été.

La composition officielle du Real Madrid

Pour ce déplacement au stade Manuel Martínez Valero, Mourinho reconduit un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les buts, une défense composée de Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella, ainsi qu’un double pivot Aurélien Tchouaméni – Federico Valverde, ce dernier portant le brassard de capitaine. Devant, Arda Güler et Vinícius Júnior encadrent Diomandé en soutien de Kylian Mbappé, unique pointe désignée.

Bellingham et plusieurs habitués sur le banc

La principale surprise de cette feuille de match tient à l’absence de Bellingham du onze de départ, remplacé dans l’animation offensive par Güler. Le milieu anglais figure parmi les douze remplaçants, aux côtés d’Andriy Lunin, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Endrick, Álvaro Carreras, Carlos Espí, Bernardo Silva, Brahim Díaz, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries et Thiago. Cette mise à l’écart intervient alors que le club madrilène venait de connaître sa première défaite de la saison, concédée face au Real Betis (0-1), avant de se reprendre contre le Rayo Vallecano.

Une situation tendue pour Elche

Recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid, arrivée l’été dernier de RB Leipzig pour un montant avoisinant les 140 millions d’euros, Diomandé retrouve une titularisation face à une équipe d’Elche en grande difficulté : le promu occupe la 19ᵉ place de LaLiga avec un seul point pris en quatre journées, et reste sur une série de cinq matches sans victoire, ponctuée d’une défaite 3-2 concédée face au Racing de Santander. De son côté, le Real Madrid pointe à la 3ᵉ place et cherche à recoller au sommet du classement après son faux pas contre les Andalous.

Mourinho avait justifié début septembre sa gestion prudente du jeune international ivoirien en expliquant : « Plus tard, je penserai à Diomandé, qui est un profil de joueur différent. » Deux titularisations d’affilée marquent désormais un tournant dans l’intégration du joueur de 19 ans au sein de l’effectif madrilène. Le coup d’envoi de la rencontre est fixé à 20h30 au stade Manuel Martínez Valero.