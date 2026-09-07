Ballon d'Or 2026 : Mbappé revendique un été historique mais laisse les journalistes décider

Kylian Mbappé a défendu ses chances pour le Ballon d’Or 2026 lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 7 septembre aux côtés de José Mourinho. « J’ai marqué l’histoire cet été, dans la plus prestigieuse des compétitions », a déclaré l’attaquant du Real Madrid, en référence à son sacre de meilleur buteur de l’histoire des Coupes du monde décroché cet été avec 22 réalisations en Mondial.

Un été jugé historique, un palmarès qui reste vierge

L’attaquant français a enchaîné les buts et les records depuis le début de saison, sans pour autant soulever de trophée collectif majeur avec le club madrilène. Interrogé sur sa légitimité à décrocher le premier Ballon d’Or de sa carrière, il a botté en touche sur le fond tout en assumant ses ambitions : « Quand on joue au Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ce genre de récompense. » Il a néanmoins reconnu que la décision finale échappait à son contrôle, laissant le soin aux votants de trancher entre les prétendants.

Sur le plan défensif, souvent pointé du doigt par ses détracteurs, Mbappé a renvoyé la critique à l’ensemble du groupe : « Nous devons tous nous améliorer. Les gens veulent que je défende comme certains joueurs, mais peut-être que ces joueurs veulent marquer comme moi. » Il a par ailleurs assuré que l’ambiance dans le vestiaire madrilène n’avait pas changé depuis la saison précédente, la qualifiant de constante et positive. Sur la question des priorités, il a tranché sans détour, plaçant les titres collectifs au-dessus des statistiques personnelles.

Mourinho en avocat, la concurrence en embuscade

Quelques jours avant cette prise de parole, Mourinho avait ouvert la voie en plaidant publiquement pour son joueur, estimant que la récompense devait revenir à celui qui, une fois retraité, manquera pour l’éternité, à l’image de Maradona, Cristiano Ronaldo ou Zinédine Zidane. Aucun Français n’a d’ailleurs remporté le Ballon d’Or depuis ce dernier, sacré en 1998.

Mbappé n’est toutefois pas seul dans la course. Ousmane Dembélé, tenant du titre, a vu sa saison perturbée par les blessures au Paris Saint-Germain, limitant son influence par rapport à l’exercice précédent. Lamine Yamal, deuxième en 2025, revient progressivement après des soucis physiques et reste attendu sur la deuxième partie de saison avec le FC Barcelone. Harry Kane poursuit lui une régularité redoutable devant le but avec le Bayern Munich, tandis qu’Erling Haaland maintient son rythme de buteur avec Manchester City. Les bookmakers placent pour l’instant Mbappé en tête de leurs pronostics, devant Yamal et Kane.

Rendez-vous fixé pour le 8 septembre et le 26 octobre

La liste des trente nominés au Ballon d’Or masculin sera dévoilée dès ce mardi 8 septembre, entre 11h et 16h (heure de Paris), sur les plateformes officielles de la récompense, révélant du même coup les prétendants aux trophées annexes comme le Yashine ou le Kopa. La cérémonie de remise, elle, se tiendra le lundi 26 octobre, mais quittera pour la première fois le Théâtre du Châtelet à Paris pour s’installer à Londres. Ce choix marque le 70e anniversaire de la distinction, créée en 1956, et rend hommage à l’Anglais Stanley Matthews, tout premier lauréat de l’histoire du trophée. Kylian Mbappé et ses rivaux sauront ainsi dès demain s’ils figurent officiellement dans la course, avant un peu plus d’un mois et demi de campagne jusqu’au verdict londonien.