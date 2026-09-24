Autriche - Israël : Abu Farchi expulsé après une célébration interprétée comme un tir (vidéo)

Saied Abu Farchi a été expulsé jeudi 24 septembre à Linz, après avoir égalisé pour Israël face à l’Autriche en Ligue des nations. Le joueur de 20 ans venait de marquer de la tête lorsqu’il a utilisé le poteau de corner pour effectuer un geste décrit par plusieurs médias comme une simulation de tir.

L’action s’est produite à la 55e minute à la Raiffeisen Arena. Après son but, Abu Farchi s’est emparé du poteau situé à l’angle du terrain et l’a placé devant lui pendant sa célébration. Reuters a décrit le mouvement comme une imitation de tir. Le média public autrichien ORF a retenu une interprétation plus prudente : le geste pouvait aussi rappeler un coup de billard.

Un deuxième avertissement synonyme d’expulsion

L’arbitre bulgare Georgi Kabakov a sanctionné la célébration d’un carton jaune. Abu Farchi avait déjà été averti quatre minutes plus tôt et a donc dû quitter le terrain après ce deuxième carton. Israël a poursuivi la rencontre à dix. Les sources disponibles ne permettent pas d’établir avec certitude ce que le joueur souhaitait représenter. Les descriptions diffèrent donc selon les médias : certains évoquent un tir simulé, tandis qu’ORF relève également la ressemblance avec un geste effectué au billard.

Au moment de l’expulsion, le score était de 1-1. L’Autriche avait pris l’avantage avant la pause grâce à Romano Schmid, qui avait transformé un penalty. Le but d’Abu Farchi avait ensuite rétabli l’égalité avant que son équipe ne se retrouve en infériorité numérique.

Deux buts autrichiens dans les dernières minutes

Malgré son avantage numérique, l’Autriche n’a repris l’avantage qu’à la fin du match. Philipp Mwene a inscrit le deuxième but autrichien à la 90e minute. Saša Kalajdžić a ensuite marqué dans le temps additionnel pour porter le score final à 3-1. Selon ORF, 15 200 spectateurs étaient présents dans le stade.

Cette rencontre lançait la campagne des deux sélections dans l’édition 2026-2027 de la Ligue des nations. L’Autriche et Israël évoluent dans le même groupe que le Kosovo et la République d’Irlande. Chaque sélection doit disputer six rencontres pendant cette phase de la compétition.

Abu Farchi absent contre l’Irlande

Le deuxième carton jaune reçu à Linz entraîne la suspension d’Abu Farchi pour la prochaine rencontre d’Israël, programmée contre la République d’Irlande dimanche 27 septembre. Son expulsion résulte donc de l’accumulation de deux avertissements au cours de la rencontre, le second ayant été donné après sa célébration. Au moment des dernières informations disponibles, l’UEFA n’avait annoncé aucune sanction supplémentaire contre Abu Farchi pour ce geste.