Ballon d’Or 2026 : Samuel Eto’o fait une déclaration forte à Lamine Yamal

Lamine Yamal a reçu le soutien de Samuel Eto’o à quelques jours du verdict du Ballon d’Or 2026. L’ancien attaquant du FC Barcelone a publié sur Instagram un message dans lequel il présente le jeune Espagnol comme un lauréat symbolique, quel que soit le résultat final du vote.

La course au trophée reste ouverte entre plusieurs candidats, dont Kylian Mbappé, Harry Kane et Khvicha Kvaratskhelia. Alors que les prétendants affichent des bilans différents cette saison, Eto’o a choisi de mettre en avant le joueur du Barça. « Ballon d’or de nos cœurs. Génie, audacieux, talentueux… Bonne chance dans cette course pour le Ballon d’Or », a écrit le Camerounais sur son compte Instagram. Il ajoute que le verdict ne changera pas, selon lui, la place occupée par Yamal auprès du public qui apprécie son football.

Eto’o, une figure majeure du FC Barcelone

Le soutien de l’ancien attaquant n’est pas anodin compte tenu de son propre parcours au FC Barcelone. Arrivé en Catalogne en 2004, Eto’o y a passé cinq saisons avant de partir à l’Inter Milan en 2009. Avec le club catalan, il a disputé 234 rencontres et inscrit 152 buts. Il a également remporté deux Ligues des champions, trois championnats d’Espagne et une Coupe du Roi.

Il a surtout marqué dans les deux finales de Ligue des champions remportées par le Barça en 2006 et 2009. La saison 2008-2009 reste l’un des sommets de son passage à Barcelone. Il faisait partie de l’équipe qui a remporté les trois principales compétitions, avec la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions. En finale européenne contre Manchester United à Rome, il avait ouvert le score.

Une place dans le cercle des prétendants au Ballon d’Or

Eto’o a lui-même connu plusieurs campagnes où son nom figurait parmi les meilleurs joueurs du monde. Son meilleur classement au Ballon d’Or reste toutefois une cinquième place en 2009, avec 75 points. Cette année-là, Lionel Messi avait remporté le trophée devant Cristiano Ronaldo, tandis que Xavi et Iniesta complétaient le podium. En 2006, le camerounais avait également terminé sixième après une saison au cours de laquelle il avait remporté la Ligue des champions avec Barcelone et terminé meilleur buteur de la Liga avec 26 réalisations.

Le club catalan rappelle aussi qu’il avait été désigné meilleur attaquant de la Ligue des champions 2005-2006. Eto’o n’a donc jamais terminé sur le podium du Ballon d’Or, mais il a atteint deux fois le top 10 et s’est rapproché du groupe des prétendants au sommet. Son message à Yamal intervient lors que le jeune Barcelonais espère, lui, franchir cette dernière étape dans la course au trophée 2026.