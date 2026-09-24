Zidane raconte Mbappé au Real en 2012 et révèle ce qu’il n’avait pas imaginé à l’époque

Zinédine Zidane a reconnu jeudi 24 septembre qu’il n’avait pas imaginé retrouver Kylian Mbappé en équipe de France, quatorze ans après l’avoir accueilli au Real Madrid. À la veille du déplacement des Bleus en Turquie, le sélectionneur est revenu sur l’essai effectué en 2012 par celui qui est désormais son capitaine.

À cette époque, Mbappé évoluait à l’INF Clairefontaine et n’avait pas encore rejoint le centre de formation de l’AS Monaco. Invité à découvrir les installations madrilènes, l’adolescent avait participé à des séances avec les jeunes du Real. Zidane, qui avait contribué à organiser cette visite, se souvient d’un joueur dont les capacités avaient rapidement retenu l’attention du club.

Interrogé jeudi sur la possibilité qu’il ait pu prévoir leurs retrouvailles chez les Bleus, le technicien français a répondu : « Pour vous répondre clairement, non. Ce n’était pas prévu. » Il a expliqué avoir perçu très tôt le potentiel de l’attaquant et indiqué que plusieurs personnes au Real avaient apprécié ce qu’elles avaient observé durant son passage.

Le Real Madrid avait déjà remarqué Mbappé en 2012

Le séjour de Mbappé à Madrid s’était déroulé en décembre 2012, alors qu’il approchait de ses 14 ans. Il avait visité le centre d’entraînement du club et joué avec des jeunes de l’académie. Durant ce voyage, il avait aussi rencontré Cristiano Ronaldo, l’un des joueurs qu’il admirait durant son enfance.

Le club espagnol envisageait alors de faire venir le jeune Français dans son centre de formation. Sa famille avait toutefois choisi de poursuivre son parcours en France, avec une attention particulière portée à sa scolarité et à son encadrement. Mbappé a ensuite intégré Monaco, avant d’effectuer ses premiers pas avec l’équipe professionnelle en décembre 2015, à 16 ans.

Le Real n’a jamais complètement abandonné cette piste. Après plusieurs années durant lesquelles son nom a régulièrement été associé au club espagnol, Mbappé a finalement quitté le Paris Saint-Germain en 2024 pour rejoindre Madrid. Lors de sa présentation, il avait rappelé son premier séjour au club et sa rencontre avec Zidane lorsqu’il était adolescent.

Zidane dirige désormais Mbappé en équipe de France

Leur relation a pris une nouvelle forme en septembre 2026. Nommé à la succession de Didier Deschamps, Zidane a maintenu Mbappé dans son rôle de capitaine de la sélection française. Le technicien doit diriger son premier match vendredi 25 septembre face à la Turquie en Ligue des nations.

Quelques jours avant les déclarations de son sélectionneur, Mbappé avait lui aussi raconté leur première rencontre. Le joueur du Real avait rappelé que Zidane l’avait accompagné lors de sa découverte des installations madrilènes lorsqu’il était encore adolescent. Il avait comparé leurs retrouvailles actuelles à « un film ».

Quatorze ans séparent donc l’essai de 2012 de leurs retrouvailles chez les Bleus. À l’époque, Mbappé cherchait encore le club dans lequel poursuivre sa formation. Zidane, lui, participait à sa découverte du Real sans prévoir qu’il deviendrait un jour son sélectionneur.