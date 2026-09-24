Équipe de France : Zidane tourne la page Deschamps, nouveau rôle pour Dembélé et Mbappé

Zinédine Zidane prépare une nouvelle répartition offensive entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé avec l’équipe de France face à la Turquie, vendredi 25 septembre. Les essais réalisés à l’entraînement placent le premier dans l’axe et le capitaine français sur le côté gauche, selon L’Équipe.

Michael Olise compléterait le trio offensif à droite. Cette configuration modifierait les rôles observés durant la dernière période de Didier Deschamps, lorsque Mbappé était régulièrement utilisé comme attaquant axial. Dès l’annonce de sa première liste, le 18 septembre, Zidane avait donné une indication sur ses intentions en déclarant à propos de son capitaine : « J’aime beaucoup Mbappé à gauche. »

Dembélé pourrait retrouver dans l’axe son rôle au PSG

Pour Dembélé, ce choix rapprocherait son utilisation en sélection de celle adoptée au Paris Saint-Germain. Son positionnement dans une zone plus centrale à Paris lui a permis de s’éloigner du rôle d’ailier auquel il a longtemps été associé. Zidane avait indiqué lors de sa première conférence de presse qu’il souhaitait utiliser Dembélé et Olise dans les positions correspondant à leurs habitudes en club.

Les derniers entraînements ont précisé les intentions du sélectionneur. D’après les observations rapportées par L’Équipe, Dembélé a occupé la position la plus axiale de l’attaque, avec Mbappé à gauche et Olise sur l’autre côté. La composition officielle contre la Turquie permettra de savoir si cette organisation sera retenue dès le coup d’envoi.

Derrière les trois attaquants, Zidane a également expérimenté un milieu composé de Manu Koné, Adrien Rabiot et Rayan Cherki. Koné évoluerait dans une position plus reculée, avec Rabiot et Cherki devant lui. Ces essais donnent une première indication sur l’organisation envisagée pour le début du mandat du nouveau sélectionneur.

Mbappé reste capitaine des Bleus

Le déplacement en Turquie ne devrait en revanche rien changer à la hiérarchie concernant le brassard. Zidane a confirmé Mbappé comme capitaine pour le début de son mandat. L’attaquant du Real Madrid reste également l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection française, avec 66 réalisations, selon Reuters.

Le changement de sélectionneur s’accompagne aussi d’un renouvellement partiel du groupe. Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Estéban Lepaul ont reçu leur première convocation pour ce rassemblement. Une partie importante des joueurs présents lors de la Coupe du monde 2026 reste toutefois dans le groupe.

Quatorze années avec Deschamps avant l’arrivée de Zidane

Le changement tactique envisagé pour Dembélé et Mbappé intervient après une longue période à la tête des Bleus. Deschamps a dirigé la France pendant quatorze ans, de 2012 à 2026. Son mandat a été marqué par le titre mondial remporté en Russie en 2018, puis par une deuxième finale consécutive lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Nommé sélectionneur le 28 juillet 2026, Zidane doit désormais effectuer ses premiers choix en compétition. La rencontre en Turquie donnera une première indication sur l’organisation offensive qu’il entend privilégier et sur la répartition des rôles entre Dembélé et Mbappé.