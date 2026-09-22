Kylian Mbappé et Zidane : le jour où leur histoire a commencé au Real Madrid, 14 ans avant les Bleus

Kylian Mbappé va retrouver Zinédine Zidane en équipe de France en septembre 2026, quatorze ans après leur première rencontre au Real Madrid. En décembre 2012, le futur capitaine des Bleus n’avait encore que 13 ans lorsqu’il avait été invité à découvrir les installations madrilènes de Valdebebas.

Interrogé par le quotidien espagnol AS avant de rejoindre le rassemblement français, Mbappé est revenu sur ce souvenir. « Zizou est le premier à être venu me chercher pour m’emmener au centre d’entraînement du Real Madrid. J’avais 13 ou 14 ans », a raconté l’attaquant. Cette visite constitue l’un des premiers épisodes connus de sa longue relation avec le club espagnol.

Mbappé découvre le Real Madrid à 13 ans

Le séjour remonte à décembre 2012. À cette période, Mbappé poursuit sa formation à l’INF Clairefontaine et attire déjà l’attention du Real Madrid. Le club espagnol l’invite avec sa famille à passer plusieurs jours dans la capitale espagnole afin de découvrir son environnement. Les récits publiés depuis divergent légèrement sur les dates précises du séjour. Relevo le situe entre le 10 et le 16 décembre 2012 et indique que plusieurs versions existent sur son déroulement exact. Un élément est toutefois établi : Mbappé est né le 20 décembre 1998. Il avait donc encore 13 ans pendant cette visite.

Les techniciens du Real ont également eu l’occasion de l’observer sur les terrains de Valdebebas. Relevo rapporte qu’il a participé à une opposition avec les jeunes du club durant son passage, sans que cette expérience débouche alors sur son installation en Espagne. Zidane occupe déjà une place particulière dans cet épisode. Le Français participe à l’accueil du jeune attaquant, qui rencontre également Cristiano Ronaldo, l’un de ses joueurs préférés à l’époque. Des photographies de cette rencontre avec le Portugais circuleront largement plusieurs années plus tard.

Mbappé poursuit finalement sa formation en France

Cette découverte du Real Madrid ne conduit pas à un transfert. Mbappé continue son parcours en France avant de rejoindre le centre de formation de l’AS Monaco en 2013. Il doit encore attendre plusieurs années avant d’apparaître chez les professionnels. Le 2 décembre 2015, à 16 ans et 347 jours, il dispute son premier match avec Monaco contre Caen en Ligue 1. Il devient alors le plus jeune joueur à évoluer avec l’équipe première monégasque, dépassant le record jusque-là détenu par Thierry Henry. Sa trajectoire le ramènera finalement vers Madrid. Après Monaco puis le Paris Saint-Germain, Mbappé rejoint le Real Madrid en 2024, douze ans après cette première découverte de Valdebebas.

Zidane retrouve Mbappé avec les Bleus

La relation entre les deux hommes connaît désormais un nouvel épisode avec l’arrivée de Zidane à la tête de la sélection française. Mbappé conserve de son côté son statut de capitaine des Bleus. Le joueur mesure lui-même le chemin parcouru depuis sa première rencontre avec Zidane. « Et aujourd’hui, c’est mon sélectionneur. On dirait un film ! », a-t-il déclaré à AS.

Quatorze années séparent donc le jeune joueur accueilli à Valdebebas en 2012 du capitaine français désormais dirigé par Zidane. Entre ces deux périodes, Mbappé est devenu international en mars 2017, champion du monde en 2018 et joueur du Real Madrid en 2024. Leur premier contact documenté reste lié à cette visite madrilène effectuée quelques jours avant son quatorzième anniversaire.