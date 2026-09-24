Sécurité au Bénin : l'UE renforce la Police avec 30 véhicules et de nouveaux équipements

Trente véhicules ont été réceptionnés par la Police républicaine du Bénin, mardi 22 septembre 2026. Ce don, remis par l’Union européenne, comprend aussi des drones, des radios, des boucliers balistiques, des ordinateurs portables et un garage mobile. La cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Djibril Mama Cissé Moussa.

Cette dotation relève de l’Initiative de sécurité et de défense de l’UE pour le Golfe de Guinée (EUSDI GoG), lancée par une décision du Conseil européen le 3 août 2023 puis étendue quelques semaines plus tard à la Côte d’Ivoire et au Togo, aux côtés du Ghana et du Bénin. Dans ce cadre, Cotonou avait déjà reçu un appui de 11,75 millions d’euros au titre de la Facilité européenne pour la paix, réservé aux forces armées béninoises. À l’époque du lancement, le haut représentant de l’UE Josep Borrell avait résumé l’ambition du programme : « cela montre l’engagement de l’UE envers les pays disposés à coopérer avec nous ».

Un appui bâti depuis plusieurs années

Les liens entre Cotonou et Bruxelles en matière de sécurité ne datent pas de cette semaine. En mars 2025, le Bénin avait déjà réceptionné un avion militaire de surveillance offert par l’UE, destiné à améliorer la détection dans les parcs du W et de la Pendjari. Le 24 juin 2026, une visite du président béninois à Bruxelles avait permis d’ériger la sécurité du nord du pays en priorité commune des deux partenaires, aux côtés de la transformation économique. Lors de la remise du 22 septembre, l’ambassadeur de l’UE au Bénin, Stéphane Mund, a réaffirmé « son engagement à accompagner le Bénin dans ses efforts de sécurisation du territoire et de protection des populations ».

Une deuxième remise le lendemain, pour les Eaux et Forêts

Le 23 septembre 2026, un second lot de matériels a été remis à la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse du Bénin. Cinq véhicules ont été livrés à cette occasion, et cinq drones supplémentaires sont attendus prochainement pour appuyer la surveillance des zones difficiles d’accès dans les régions septentrionales. Cette remise s’appuie également sur l’EUSDI GoG, dont le volet civil vise à renforcer les capacités des administrations confrontées à l’insécurité, au-delà des seules forces armées et de police.

Un dispositif encore en expansion

L’EUSDI GoG combine un pilier militaire et un pilier civil, avec des conseillers déployés dans les délégations de l’UE de la région pour identifier les besoins exprimés par chaque pays partenaire. Des formations ont déjà eu lieu au Bénin, notamment avec des instructeurs espagnols venus enseigner la logistique et la maintenance de systèmes optroniques aux militaires béninois et à la gendarmerie nationale. Ces deux remises consécutives, à la police puis aux Eaux et Forêts, confirment la diversification des bénéficiaires béninois de cet appui européen, qui s’étend désormais au-delà du seul cadre militaire.