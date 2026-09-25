Bénin : 183 kg de faux médicaments saisis à Parakou, trois interpellations

183,72 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis à Parakou jeudi 24 septembre 2026, après une opération du commissariat du 2ᵉ arrondissement. Trois personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire.

L’intervention a débuté vers 9 heures après l’exploitation d’un renseignement faisant état du déplacement d’une importante cargaison de produits pharmaceutiques illicites. Les policiers ont suivi le trajet de la marchandise avant de procéder à une perquisition dans une habitation située à Banikani.

Une cargaison suivie jusqu’à Banikani

Selon les éléments communiqués sur l’opération, les enquêteurs avaient engagé des vérifications avant l’arrivée de la cargaison. Le stock devait être acheminé depuis le quartier Titirou vers le domicile d’une femme présentée comme une revendeuse présumée.

Une fois la marchandise arrivée à destination, les policiers sont intervenus. La fouille du domicile a permis de découvrir 183,72 kg de produits pharmaceutiques présentés comme contrefaits.

L’habitation aurait également servi à la vente clandestine de ces produits. Une des trois chambres du bâtiment aurait été utilisée comme espace de stockage et de transaction, selon les constatations rapportées après la perquisition.

La propriétaire présumée du stock a été interpellée, ainsi que le transporteur et un troisième suspect présenté comme un complice. Les trois personnes ont été placées en garde à vue au commissariat du 2ᵉ arrondissement.

À ce stade, leur implication exacte dans le circuit de commercialisation doit encore être établie par l’enquête. Elles bénéficient de la présomption d’innocence.

Une nouvelle saisie importante dans le nord

Cette intervention intervient dans une zone où les forces de sécurité ont déjà conduit plusieurs opérations contre la circulation de médicaments de contrebande.

En mai 2025, le même commissariat du 2ᵉ arrondissement de Parakou avait saisi 78 kilogrammes de faux médicaments au marché Arzèkè. Une personne avait alors été interpellée lors de cette opération.

Dans une autre intervention menée en juillet 2026 à Péhunco, dans le département de l’Atacora, la Police républicaine avait annoncé la saisie de 296 kilogrammes de produits pharmaceutiques de contrebande, dont 183 kilogrammes retrouvés dans un domicile. Les propriétaires présumés de cette marchandise avaient pris la fuite avant l’arrivée des policiers.

À Parakou, la quantité saisie cette semaine représente donc plus du double du volume récupéré par le même commissariat lors de son opération de mai 2025.

Les suspects attendus pour la suite de la procédure

Les trois personnes interpellées devront être entendues sur l’origine des produits, leur destination et les conditions de leur détention. Les investigations pourraient aussi permettre de déterminer si la marchandise provenait d’un réseau plus large de distribution.

Après leur garde à vue, les suspects doivent être conduits devant les autorités compétentes pour la suite de la procédure. La Brigade économique et financière est annoncée pour prendre en charge le dossier. La Police républicaine poursuit parallèlement ses opérations contre les réseaux de médicaments illicites. En septembre, elle avait aussi annoncé l’interpellation de douze personnes à Cotonou dans un point présumé de vente et de consommation de produits prohibés.