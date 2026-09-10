Bénin : 25 motos saisies à Sékou, la police recherche leurs propriétaires

Plus de 25 motos ont été saisies à Sékou, dans la commune d’Abomey-Calavi, lors d’une opération menée par le commissariat de l’arrondissement central de Calavi. La Police républicaine invite les personnes ayant perdu une motocyclette à venir vérifier si leur engin figure parmi les véhicules retrouvés.

L’opération fait suite à une enquête déclenchée après la réapparition d’une moto déclarée volée plusieurs mois auparavant. Les forces de sécurité ont interpellé plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans un système de recel et de revente de motocyclettes.

Une moto retrouvée huit mois après sa disparition

L’affaire remonte au 12 janvier 2026. Une femme dont la moto était tombée en panne entre Houédo et Calavi aurait accepté l’aide d’un homme qui se serait présenté comme mécanicien.

Après l’intervention sur l’engin, le suspect aurait proposé de l’essayer afin de vérifier son fonctionnement. Il serait alors parti avec la motocyclette sans la restituer à sa propriétaire.

La piste a refait surface le 26 août 2026. Le mari de la victime aurait reconnu la moto alors qu’elle circulait dans la zone. Il a alerté le commissariat de Calavi, permettant aux policiers d’intervenir et d’interpeller le conducteur.

Selon les éléments recueillis pendant les premières auditions, le suspect aurait déclaré avoir acheté l’engin à Sékou auprès d’un revendeur de motocyclettes.

Une perquisition permet de retrouver plus de 25 motos

Les enquêteurs se sont ensuite rendus à Sékou. La perquisition effectuée au domicile du revendeur présumé a conduit à la découverte de plus de 25 motocyclettes de différentes marques.

Une partie des engins était encore entière. D’autres avaient déjà été démontés, laissant penser qu’ils pouvaient être destinés à la récupération et à la revente de pièces.

Selon les informations issues de l’enquête, le revendeur aurait acquis des motos auprès de personnes soupçonnées de les avoir volées avant de les remettre sur le marché. Entendu par les enquêteurs, il aurait expliqué qu’il « faisait confiance quand un vendeur se présente avec la carte grise ».

Le suspect et une autre personne présentée comme son acolyte ont été interpellés puis présentés au procureur de la République, selon les informations communiquées sur l’opération. Leur responsabilité individuelle devra être établie dans le cadre de la procédure.

Les propriétaires invités à identifier leurs motos

La Police républicaine demande aux personnes victimes de vol de motocyclette de se rapprocher du commissariat de Calavi. Elles devront se munir de leurs pièces d’identité à jour afin de permettre aux enquêteurs de vérifier les éventuelles correspondances avec les engins saisis.

Cette opération intervient alors que les services de police multiplient les investigations contre les réseaux de vol et de recel de motos dans le département de l’Atlantique. En août 2026, une autre enquête menée à Pahou avait conduit à l’interpellation de quatre suspects, dont deux personnes soupçonnées de recel à Cotonou.

La Police républicaine avait également annoncé en avril 2026 le démantèlement d’un réseau de vol de motos par le commissariat de Godomey. Cinq personnes avaient été interpellées et trois motocyclettes saisies dans cette procédure. Les investigations liées aux motos retrouvées à Sékou doivent permettre d’identifier leurs propriétaires et de déterminer l’origine de chaque engin.