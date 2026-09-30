Bénin : après la disparition de son téléphone, un jeune homme aurait étranglé son ami

Un jeune homme d’environ 20 ans est soupçonné d’avoir étranglé son ami mardi 30 septembre 2026 à Sékou, dans la commune d’Allada. Les deux hommes, qui partageaient la même chambre, auraient eu un différend après la disparition d’un téléphone portable.

Selon les informations rapportées par Peace FM, l’affaire a débuté après la constatation de la disparition du téléphone de l’un des deux colocataires. Celui-ci aurait soupçonné son ami et s’est rendu au commissariat de Sékou pour signaler la disparition.

Les deux jeunes se rendent au commissariat

D’après les témoignages recueillis sur place par Peace FM, les deux hommes se seraient ensuite rendus au commissariat avant de regagner leur domicile.

C’est après cette démarche que la situation aurait dégénéré. Le jeune homme d’environ 20 ans aurait étranglé son ami à proximité du Collège d’Enseignement général (CEG) de Sékou. La victime serait décédée sur les lieux. Les circonstances précises dans lesquelles l’altercation s’est produite ne sont toutefois pas encore établies.

Une enquête ouverte

Contacté par Peace FM, un agent de police en service à Sékou a confirmé les faits et indiqué qu’une enquête était en cours.

À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas d’établir avec certitude les circonstances exactes du décès ni de déterminer les motivations précises du suspect. Le lien entre la disparition du téléphone et le passage à l’acte reste également à préciser par les investigations. Le dossier doit donc faire l’objet de vérifications par les services compétents afin d’établir le déroulement exact des faits.