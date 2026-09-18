Bénin : 96 heures pour débarrasser les voies et marchés des ordures à Abomey Calavi

La mairie d’Abomey-Calavi a publié un communiqué à l’intention des populations riveraines des routes nationales inter-États (Rnie1 et 2), des commerçantes et commerçants installés aux abords des marchés, ainsi que de l’ensemble des usagers.

« Il a été constaté que des ordures ménagères et divers déchets sont déversés le long des voies publiques et des marchés, encombrant la chaussée et obstruant les caniveaux et ouvrages pluviaux », peut-on lire dans le communiqué signé de Nathanaël Koty, en date du 15 septembre 2026. Une situation qui, précise le communiqué, compromet la salubrité du cadre de vie et la fluidité de la circulation, et présente des risques sanitaires et environnementaux pour tous.

Face à cela, la mairie demande à toute la population, et particulièrement aux riveraines et riverains ainsi qu’aux commerçantes des marchés, de libérer immédiatement les abords des voies et des marchés de tous dépôts sauvages d’ordures et d’encombrements ; dégager les caniveaux et ouvrages pluviaux obstrués par des déchets ; déposer désormais les ordures uniquement dans les poubelles publiques mises en place à cet effet ; collaborer avec les équipes d’enlèvement quotidien déployées en lien avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité.

Un délai de 96 heures, à compter de la diffusion du communiqué, est accordé à toute personne concernée pour se conformer à ces dispositions. Passé ce délai, des mesures de déguerpissement et d’enlèvement d’office seront engagées par les services compétents de la mairie, en collaboration avec les forces de l’ordre, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur en matière d’hygiène et de salubrité publique.

La mairie d’Abomey-Calavi « compte sur le civisme et la collaboration de tous pour un cadre de vie sain, propre et sécurisé le long des routes et des marchés de la commune », conclut le communiqué.