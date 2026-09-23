Bénin : à Adjohoun, le commissariat face à des locaux très dégradés

Le commissariat d’arrondissement d’Adjohoun fait face à d’importants besoins en réhabilitation et en équipements. Le maire Félicien M. Hounkanrin a effectué une visite des lieux le 22 septembre 2026 pour évaluer les conditions de travail des agents de la Police républicaine.

Selon des informations rapportées sur la page Facebook de la Mairie d’Adjohoun, la visite a permis à l’autorité communale d’examiner les différents espaces occupés par les policiers. Le bâtiment qui abrite le commissariat présente un état de dégradation avancée. Les bureaux, les dortoirs et les installations sanitaires figurent parmi les espaces nécessitant des travaux. L’absence de moyens roulants destinés aux interventions constitue une autre difficulté signalée lors de la descente.

Des infrastructures à réhabiliter

Accompagné de la Secrétaire exécutive de la mairie, du Directeur des Services techniques, du Directeur des Affaires domaniales et de quelques élus locaux, le maire a parcouru les différentes installations.

La visite était conduite par la nouvelle commissaire d’arrondissement, Élodie Agbangla. Elle intervient quelques jours après une rencontre organisée le 11 septembre entre la commissaire et les élus locaux d’Adjohoun. Cette séance avait porté sur les préoccupations sécuritaires exprimées dans les différentes localités et sur le renforcement de la collaboration entre élus et forces de sécurité.

Le constat effectué sur place concerne donc à la fois les infrastructures et les capacités opérationnelles du commissariat. Aucun chiffre n’a été communiqué sur le coût des travaux nécessaires ou sur le nombre de véhicules supplémentaires requis.

Le maire annonce des démarches auprès de la Police républicaine

À l’issue de la visite, Félicien Hounkanrin a annoncé son intention de rechercher des réponses avec le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, à travers la Direction générale de la Police républicaine. L’objectif annoncé est d’améliorer les conditions de travail des policiers affectés dans cet arrondissement, selon les informations communiquées après la visite.

Cette démarche intervient alors que le commissariat d’Adjohoun reste mobilisé sur des dossiers de sécurité. En juin 2026, ses fonctionnaires avaient interpellé un homme soupçonné d’avoir usurpé la qualité de policier et de s’être livré à des faits de cybercriminalité et de sextorsion. Le suspect avait ensuite été transféré au Centre national d’investigations numériques pour la poursuite des investigations.

Adjohoun compte huit arrondissements et plus de 90 000 habitants selon les données présentées par le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. La commune couvre environ 308 km² et comprend plusieurs zones réparties autour de la vallée de l’Ouémé. La mairie devra désormais engager les démarches annoncées auprès des autorités compétentes pour déterminer les travaux et équipements pouvant être mobilisés au profit du commissariat.