Élysée : Tinubu reçu par Macron pour un dîner privé, un an après leur dernier tête-à-tête

Bola Tinubu et Emmanuel Macron se sont retrouvés jeudi soir pour un dîner à huis clos au palais de l’Élysée, à Paris. La rencontre a été confirmée vendredi par Bayo Onanuga, conseiller spécial du président nigérian pour l’Information et la Stratégie.

Une septième rencontre depuis 2023

Les deux chefs d’État se sont déjà croisés à plusieurs reprises depuis l’arrivée de Tinubu au pouvoir, le 29 mai 2023. Leurs échanges ont débuté en juin 2023 à l’occasion du sommet du Pacte financier mondial organisé à Paris, puis se sont poursuivis en janvier 2024 en marge d’un sommet de l’Union africaine. Un déjeuner les avait déjà rapprochés en septembre 2025, durant un séjour privé du président nigérian en Europe. Une visite d’État de trois jours, avec accueil officiel aux Invalides, avait suivi en juillet 2026.

Ce dîner porte à sept le nombre de rencontres entre les deux présidents en un peu plus de trois ans. Onanuga a présenté ce nouveau dîner comme le signe d’un lien ancien entre les deux pays et d’une volonté partagée d’aller plus loin dans leur coopération, sans préciser les sujets abordés.

Un format privé, sans protocole d’État

À la différence de la visite officielle de juillet, encadrée par des cérémonies et des rencontres entre délégations, ce dîner de jeudi n’a fait l’objet d’aucune annonce préalable ni d’ordre du jour rendu public. Lors du précédent séjour de Tinubu à Paris, Macron avait publiquement salué son parcours politique, évoquant son opposition passée aux régimes militaires et sa conquête de la liberté, en référence à son passage comme gouverneur de l’État de Lagos. Les discussions bilatérales entre les deux pays portent habituellement sur l’agriculture, la sécurité, l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes et la transition énergétique.

Un partenariat économique de longue date

La France figure parmi les principaux investisseurs européens au Nigeria, notamment via TotalEnergies, présent dans le secteur pétrolier et gazier nigérian depuis plusieurs décennies. Aucune date n’a été annoncée pour une prochaine rencontre entre les deux présidents.