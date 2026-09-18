Bénin : une attaque à main armée fait un blessé à Péporiyakou ( Natitingou)

Un homme a été grièvement blessé lors d’une attaque à main armée survenue dans la nuit du 15 au 16 septembre 2026 dans un village de l’arrondissement de Péporiyakou, dans la commune de Natitingou. Les assaillants auraient emporté une moto Bajaj et une importante somme d’argent, selon les informations rapportées par Le Matinal.

Les faits se sont produits dans une habitation qui aurait été ciblée avant l’arrivée de plusieurs individus armés de fusils artisanaux. Des traces de tirs auraient été relevées sur place après leur départ. La victime, grièvement touchée pendant l’opération, a été conduite vers une structure sanitaire de la localité pour recevoir des soins, rapporte le quotidien béninois.

Les forces de sécurité mobilisées

L’alerte aurait été donnée dans la nuit au chef d’arrondissement de Péporiyakou, Basile Mané. Celui-ci aurait ensuite informé le maire de Natitingou ainsi que les forces de défense et de sécurité.

Un dispositif aurait été déployé dans le secteur pour rechercher les auteurs présumés. Ces opérations n’auraient pas permis, dans l’immédiat, de procéder à leur interpellation. Les circonstances précises de l’attaque et l’identité des personnes impliquées doivent encore être établies par les investigations.

Le Matinal précise que les recherches se poursuivent afin d’identifier les suspects et de déterminer leur éventuelle implication dans les faits. À ce stade, aucune arrestation n’est annoncée dans les informations disponibles.

La publication fait également état de la demande formulée autour de la création d’un commissariat d’arrondissement à Péporiyakou. Cette question est présentée comme une préoccupation locale à la suite de cette nouvelle affaire de sécurité.

Péporiyakou dans la commune de Natitingou

Péporiyakou est l’un des arrondissements de la commune de Natitingou, dans le département de l’Atacora. La commune constitue l’un des principaux centres urbains du nord-ouest béninois.

Quelques jours avant cette attaque, la police avait aussi annoncé le démantèlement d’un réseau présumé de recel et de désossage de motos à Natitingou. Plusieurs engins et des pièces détachées avaient alors été retrouvés, tandis que le principal suspect recherché était parvenu à prendre la fuite.

Pour l’attaque de Péporiyakou, les investigations devront déterminer si les faits relèvent d’un acte de criminalité ordinaire ou s’ils présentent d’autres ramifications. Aucune information disponible ne permet, à ce stade, d’établir un lien avec une autre affaire ou avec des groupes armés.