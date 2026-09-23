Bénin : à Malanville, un piroguier tente de fuir après une saisie de chanvre indien

Deux boules de chanvre indien ont été découvertes dans les affaires d’un piroguier contrôlé le mardi 22 septembre 2026 à Malanville. L’homme a tenté de fuir en plongeant dans le fleuve Niger avant d’être rattrapé par les policiers.

Le contrôle a eu lieu vers 14 heures à proximité du pont de Malanville. Selon les éléments communiqués par la Police républicaine, les agents du commissariat frontalier ont fouillé le paquetage transporté par le piroguier et y ont trouvé deux emballages contenant du chanvre indien.

Le suspect tente de fuir par le fleuve

La découverte du produit a immédiatement changé le déroulement du contrôle. Le piroguier aurait quitté les lieux en direction du cours d’eau pour échapper aux forces de l’ordre.

La patrouille a bénéficié de l’aide de riverains pour retrouver le suspect dans le fleuve. Il a finalement été récupéré puis reconduit au commissariat frontalier. La Police républicaine présente cette intervention comme le résultat d’une collaboration entre les forces de sécurité et les populations riveraines.

Interrogé sur la provenance du chanvre indien, l’homme aurait déclaré que le produit appartenait à un revendeur de maïs installé à Gaya, au Niger. Cette version est rapportée par la Police républicaine et devra être vérifiée par les investigations.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête en flagrance a été ouverte sous l’autorité du procureur de la République afin de déterminer l’origine des produits saisis et de vérifier l’existence d’éventuels complices.

Une zone frontalière sous surveillance

Cette intervention intervient dans une zone où les déplacements par le fleuve Niger constituent un enjeu régulier pour les services chargés du contrôle des trafics. Malanville fait face à Gaya, au Niger, et plusieurs opérations policières ont déjà concerné des passages clandestins ou des marchandises illicites sur cet axe.

En juin 2026, le commissariat frontalier de Malanville avait intercepté dix mineurs béninois âgés de 6 à 15 ans alors qu’ils se dirigeaient vers Gaya. Les autorités avaient alors indiqué que les enfants devaient être pris en charge par les services sociaux pendant que l’enquête se poursuivait contre le convoyeur présumé.

Quelques mois plus tôt, en janvier 2026, une opération menée à Bodjekali, dans la commune de Malanville, avait conduit à la saisie de 502 plaquettes et cinq boules de chanvre indien dissimulées sous une cargaison de riz. Le transporteur avait été placé en garde à vue et le dossier transmis à l’autorité judiciaire.

Dans la nouvelle affaire, les investigations doivent désormais établir le rôle exact du piroguier, l’origine des deux boules saisies et l’identité de l’éventuel propriétaire du colis évoqué lors de son interrogatoire.