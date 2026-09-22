Bénin : le CNSR lance « La marche vers l’école » pour protéger les élèves

La campagne « La marche vers l’école » a démarré lundi 21 septembre 2026 à Cotonou pour renforcer la sécurité des élèves sur les trajets scolaires. Portée par le Centre national de sécurité routière (CNSR), cette opération doit se poursuivre durant le mois de septembre dans plusieurs villes du Bénin.

Le lancement intervient quelques jours après la rentrée scolaire 2026-2027, officiellement donnée le 14 septembre au Complexe scolaire Sikè Nord à Cotonou.

Plusieurs établissements visités à Cotonou

Pour cette première journée, les équipes du CNSR se sont rendues au CEG Gbégamey, à l’EPP Gbégamey et au Collège privé Notre-Dame-des-Apôtres. Les séances ont porté sur les comportements à adopter lors des déplacements entre le domicile et l’établissement scolaire.

Selon le CNSR, la sensibilisation vise particulièrement les jeunes piétons et cyclistes exposés aux risques de circulation autour des écoles. Les élèves sont appelés à respecter les règles de traversée, à utiliser les espaces réservés aux piétons lorsqu’ils existent et à rester attentifs aux véhicules.

Le directeur général du CNSR, Ariel Sacramento, a également rappelé les précautions attendues des élèves utilisant des motos. Le port du casque concerne aussi bien le conducteur que le passager, a-t-il expliqué lors de la campagne, selon les éléments rapportés sur l’activité.

La sensibilisation s’adresse aussi aux automobilistes. Le CNSR leur demande d’accroître leur vigilance aux heures d’entrée et de sortie des classes, lorsque les déplacements d’élèves sont plus importants autour des établissements.

Une campagne déployée dans plusieurs villes

Le dispositif ne se limite pas à Cotonou. Des équipes du CNSR doivent intervenir à Abomey-Calavi, à Porto-Novo et dans d’autres villes du pays pendant cette période de rentrée.

Cette démarche correspond aux missions attribuées au CNSR par ses statuts. Le décret n°2025-319 du 18 juin 2025 lui confie en particulier des actions d’éducation, d’information et de sensibilisation des usagers de la route, ainsi que la prévention des accidents.

Le Centre avait déjà lancé en mars 2026 la campagne nationale « AGIR », destinée à renforcer les comportements responsables sur les routes. À cette occasion, le CNSR indiquait qu’environ 1 000 personnes perdaient chaque année la vie sur les routes béninoises.

Les comportements rappelés aux élèves

La campagne « La marche vers l’école » met ainsi l’accent sur des gestes simples : traverser avec prudence, rester attentif à la circulation et respecter les règles du Code de la route. Pour les élèves transportés ou se déplaçant à moto, le port du casque reste une obligation rappelée par la réglementation béninoise. Le décret n°72-113 du 27 avril 1972 prescrit le port obligatoire du casque pour les conducteurs et passagers des engins à deux roues motorisés. Le CNSR avait également engagé, en juin 2026, des travaux avec ses partenaires pour renforcer la stratégie nationale de sécurité routière et améliorer la prévention des accidents au Bénin.