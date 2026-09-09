Bénin : Abomey-Calavi fixe 72 heures pour libérer l’axe Godomey-Akassato

Les occupants des emprises routières de l’axe Godomey-Akassato, à Abomey-Calavi, disposent de 72 heures pour libérer les espaces concernés par les travaux. Le délai court à compter de la publication du communiqué du maire Nathanaël D. Koty.

La mesure concerne les installations, bâtiments et autres occupations situés sur les zones prévues pour l’entretien de la route et l’aménagement des contre-allées. La mairie demande aux personnes concernées de procéder volontairement au dégagement des lieux.

La mairie annonce des déguerpissements après le délai

À l’expiration des 72 heures, les services municipaux, avec l’appui des forces de l’ordre, pourront procéder au retrait des installations encore présentes sur les emprises. Le communiqué ne précise pas la date exacte du début de ces opérations.

Les occupants sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour éviter des désagréments. La mairie appelle également les riverains et les exploitants concernés à collaborer avec les équipes chargées de l’opération.

Un chantier routier prévu sur 18 mois

Cette décision intervient alors que des travaux d’entretien et d’aménagement sont prévus sur le corridor Godomey-Akassato. La Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT SA) avait annoncé, en juin 2026, le démarrage d’un chantier de 18 mois sur cet axe.

Le projet couvre l’entretien de la section reliant l’échangeur de Godomey à Akassato, sur 15,640 kilomètres. Il prévoit aussi l’aménagement des contre-allées entre le carrefour Arconville et Akassato, sur 5,300 kilomètres.

La circulation doit être maintenue pendant les travaux. Selon les indications de la SIRAT, les interventions sont réalisées progressivement sur une demi-chaussée, avec des voies de déviation et une signalisation temporaire destinées à orienter les usagers.

Une décision gouvernementale prise en novembre 2025

Le chantier avait été validé lors du Conseil des ministres du 19 novembre 2025. Le gouvernement avait alors relevé des dégradations de la chaussée entre l’échangeur de Godomey et le carrefour Arconville. Il avait aussi estimé que l’état de la route entre Arconville et Akassato n’était plus adapté à la densité du trafic.

La SIRAT avait ensuite précisé que les travaux visaient à améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers. La société avait demandé aux conducteurs de respecter les consignes des équipes et la signalisation mise en place dans les zones de chantier. Le communiqué municipal ne détaille pas les installations visées ni les modalités pratiques des éventuelles opérations de déguerpissement. Il rappelle toutefois que les espaces concernés doivent être libérés avant la poursuite des travaux.