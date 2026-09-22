Tourisme : le Bénin finalise avec la Banque mondiale le cadre financier du projet BeTTP

Le montage financier du futur méga-projet touristique béninois entre dans sa dernière ligne droite. Référencé sous le numéro P519147, le Projet de transformation du tourisme au Bénin (BeTTP) a atteint le stade de l’approbation le 22 septembre 2026, avec le Groupe de la Banque mondiale comme bailleur et le ministère béninois de l’Économie et des Finances comme autorité contractante.

Depuis plusieurs années, le pays a fait du tourisme un pilier de sa diversification économique et de la valorisation de son patrimoine culturel. L’agence Bénin Tourisme, rattachée à la présidence de la République, a structuré une offre autour du patrimoine du royaume du Dahomey, du parc de la Pendjari ou encore de la cité lacustre de Ganvié. Le festival Vodun Days, qui a réuni plus de 740 000 visiteurs à Ouidah en 2026, et l’arrivée annoncée du groupe Club Med près de Cotonou en 2026 montrent cette montée en puissance. Le cadre financier finalisé avec la Banque mondiale s’ajoute à cette dynamique déjà engagée plutôt qu’il ne l’initie.

Un don préparatoire pour verrouiller le financement

Ce cadre financier prend la forme d’un don préparatoire accordé via l’Association internationale de développement (IDA). D’après les informations disponibles, il doit servir à réaliser les études de faisabilité, mobiliser une assistance technique et préparer les investissements futurs du BeTTP. C’est précisément cette structuration budgétaire et administrative, en amont des financements principaux, qui vient d’être bouclée entre Cotonou et l’institution de Washington.

Un précédent éclaire ce mécanisme : en mars 2016, la Banque mondiale avait déjà approuvé un crédit IDA de 50 millions de dollars pour le Projet de compétitivité et de tourisme transfrontalier (CBTCP), centré sur la ville de Ouidah, avec l’objectif de porter la contribution directe du tourisme au PIB béninois jusqu’à 30%, contre 2,6% en 2014. Le BeTTP pourrait ainsi traduire la continuité de cette première génération de financements, sans que cela soit confirmé à ce stade.

Des modalités encore partiellement connues

Certaines sources, dont La Marina BJ, font état, dans ce cadre financier, d’un Compte Désigné plafonné à 170 millions de FCFA, ainsi que de mécanismes de décaissement et de procédures d’audit et de suivi. La fiche publique de DevelopmentAid confirme pour sa part l’existence du Preparation Grant for the Benin Tourism Transformation (BeTTP) Project – P519147, son secteur touristique et sa date de publication, sans détailler ces montants précis.

La suite attendue du côté du conseil d’administration

Cette finalisation interviendrait alors que plusieurs enseignes hôtelières internationales, dont Club Med et Dhawa, préparent leur implantation sur le littoral béninois, et que l’agence Bénin Tourisme multiplie ses participations à des salons internationaux comme le FITUR à Madrid. Le calendrier précis de l’approbation définitive du BeTTP par le conseil d’administration de la Banque mondiale, qui doit suivre ce cadre financier, n’a pas encore été communiqué.