Bénin : deux détenus s’évadent lors d’un transfert à Bohicon

Deux détenus se sont évadés lors de leur transfert du commissariat d’arrondissement 2 de Bohicon vers la prison civile d’Abomey. Les faits se seraient produits quelques jours avant la publication de l’information, le 23 septembre 2026, selon les éléments rapportés par Le Potentiel.

Les deux hommes avaient déjà été placés sous mandat de dépôt et devaient être conduits à la maison d’arrêt après leur passage devant le Tribunal de première instance. Leur fuite aurait eu lieu alors que le véhicule de la Police républicaine se dirigeait vers la prison.

Deux modes d’évasion rapportés

D’après les informations recueillies par Le Potentiel, les deux prévenus auraient profité du trajet pour prendre la fuite. Le premier serait parvenu à libérer sa main d’une paire de menottes. Le second aurait quitté le véhicule alors que celui-ci était encore en mouvement. Ces éléments restent présentés comme des informations recueillies auprès de sources et non comme des faits établis par une communication officielle.

Au moment de l’incident, une agente de police de deuxième grade se trouvait à l’arrière du véhicule avec les deux détenus. Selon la même source, elle n’était pas armée. L’arme de service aurait été conservée à l’avant, avec le sous-brigadier chargé de conduire le véhicule.

L’un des fugitifs serait identifié comme Garba Cherif et résiderait dans la commune d’Allada. Les unités de patrouille du secteur auraient été invitées à renforcer les recherches afin de retrouver sa trace. L’identité et la localisation du second évadé ne sont pas précisées dans les informations disponibles.

Une enquête ouverte sur les circonstances

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’évasion et d’établir les éventuelles responsabilités. Selon Le Potentiel, les deux policiers concernés devraient être présentés au procureur de la République le 2 octobre 2026 dans le cadre des suites judiciaires du dossier.