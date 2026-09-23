Pôles territoriaux au Bénin : ce que Wadagni prévoit pour les 77 communes

Six pôles territoriaux, dirigés par des Délégués généraux résidents, seront déployés dans les prochains mois au Bénin. Le président Romuald Wadagni a présenté ce dispositif ce mercredi 23 septembre 2026 au Palais de la Marina, devant les 12 préfets et les maires des 77 communes du pays.

Des Délégués généraux chargés de suivre les résultats sur le terrain

Le chef de l’État a assisté à la cérémonie aux côtés du président de l’Assemblée nationale, des membres du Conseil économique et social et de plusieurs ministres. Le secrétaire général de la Présidence, Aristide Djidjoho, et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Janvier Yahouédéhou, ont détaillé le fonctionnement du nouveau système devant l’assistance.

Chaque pôle sera confié à un Délégué général, tenu de résider dans sa zone d’intervention. Ces responsables devront multiplier les visites de terrain et faire remonter directement aux autorités centrales les blocages constatés ainsi que les avancées obtenues, sur la base d’indicateurs de résultats fixés à l’avance. Un premier bilan de leur action est prévu au bout d’une année d’exercice, afin d’évaluer les performances de chaque pôle.

Trois priorités affichées pour les territoires

Le projet, présenté comme l’un des chantiers majeurs du mandat gouvernemental en cours sur sept ans, poursuit trois objectifs : réduire l’extrême pauvreté, consolider le capital humain et stimuler la création de richesse à l’échelle locale. Une attention particulière serait accordée aux agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs, catégories jugées les plus exposées à la précarité.

Wadagni a demandé aux cadres et fonctionnaires originaires des différentes régions de s’investir davantage dans le développement de leurs localités d’origine. Le président a aussi demandé aux autorités locales de durcir les règles relatives à la propreté, à la gestion des ordures et à l’entretien des lieux publics, en misant sur l’exemplarité plutôt que sur la contrainte.

Une organisation territoriale en construction depuis 1999

Le pays avait engagé son processus de décentralisation à partir des lois de 1999, suivies de la mise en place des premiers conseils communaux élus en 2002 et 2003 — un cadre resté largement inchangé. Les six pôles territoriaux viennent désormais s’ajouter à cette architecture communale et départementale, sans la remplacer, dans l’objectif de créer un échelon intermédiaire de pilotage entre l’État central et les collectivités locales.

L’exécutif n’a pas communiqué, à ce stade, la liste nominative des futurs Délégués généraux ni le calendrier précis de leur prise de fonction. Le gouvernement devrait apporter ces précisions dans les prochaines semaines, à mesure que le dispositif entrera en application dans les 12 départements du pays.