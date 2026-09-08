Bénin : après le 8-0, Wadagni appelle les Amazones à garder confiance

Le président Romuald Wadagni a adressé un message de soutien aux Amazones U20 après leur lourde défaite contre l’Argentine, mardi 8 septembre 2026, à la Coupe du monde féminine U20 en Pologne. Les Béninoises se sont inclinées 8-0 à l’Arena de Katowice, lors de la deuxième journée du groupe A.

Dans une déclaration publiée après la rencontre, le chef de l’État a invité les joueuses à ne pas abandonner malgré ce revers. « Une défaite ne saurait effacer votre courage, votre talent et les efforts consentis pour porter haut les couleurs du Bénin », a écrit Romuald Wadagni.

Le président rappelle le nul contre le Mexique

Le président béninois a reconnu la difficulté du match face à la sélection argentine. Il a toutefois demandé aux joueuses de tirer des enseignements de cette rencontre et de poursuivre leur préparation pour la suite de la compétition.

Romuald Wadagni a aussi rappelé le résultat obtenu quelques jours plus tôt contre le Mexique. Pour leur première sortie dans une Coupe du monde féminine U20, les Amazones avaient obtenu un nul 2-2, après avoir été menées de deux buts. L’attaquante Romaine Gandonou, auteure des deux réalisations béninoises, avait permis à son équipe de revenir au score. La Confédération africaine de football avait présenté cette remontée comme un résultat marquant pour les débuts du Bénin dans le tournoi.

« Il y a quelques jours, vous avez écrit une page historique de notre football avec un nul face au Mexique, pour votre première participation à une Coupe du monde. Cette histoire n’est pas terminée », a ajouté le président de la République.

Le message présidentiel intervient alors que la défaite contre l’Argentine a fortement réduit la marge de manœuvre des Béninoises dans le groupe A. Après deux journées, le Bénin compte un point, à égalité avec le Mexique. L’Argentine totalise trois points, tandis que la Pologne, pays hôte, occupe la première place après sa victoire initiale contre l’Argentine.

Une dernière rencontre contre la Pologne

Les Amazones U20 doivent disputer leur troisième et dernier match de la phase de groupes vendredi 11 septembre contre la Pologne. Le coup d’envoi est prévu à 17 heures, heure de Cotonou. La sélection entraînée par Abdoulaye Ouzérou devra obtenir un résultat favorable pour préserver ses chances de qualification. Une victoire pourrait lui permettre de rester en course, mais l’issue dépendra aussi du résultat de l’autre rencontre du groupe.

Face à cette échéance, Romuald Wadagni a appelé les joueuses à garder confiance. « Le prochain défi sera une nouvelle occasion de montrer votre caractère et votre détermination », a-t-il déclaré. Le président a conclu son message par un appel au soutien national : « Courage, Amazones ! Ne baissez pas les bras. Le Bénin croit en vous. » Cette prise de parole intervient après la mobilisation observée à Cotonou lors du premier match contre le Mexique, avec l’installation de fan zones par le ministère des Sports et de l’Engagement civique.