Portugal : une réunion d'urgence entre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus et Pedro Proença

C’est une réunion imprévue qui est annoncée du côté de la sélection portugaise. Le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, a en effet tout abandonné pour rejoindre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur Jorge Jesus à Malmö, en Suède, où une réunion est prévue mercredi 30 septembre. Trois jours avant le match de Ligue des Nations contre le Danemark, le Portugal doit régler le premier différend de l’ère Jesus, et il touche à la star mondiale du Portugal.

Proença devait assister à un match des moins de 21 ans aux Açores. Il a préféré s’envoler pour Copenhague mardi soir avant de gagner la Suède. Un président de fédération qui modifie son agenda en quelques heures montre que la situation dépasse un simple désaccord de vestiaire.

Pour rappel, face à la Norvège, Ronaldo, 41 ans, s’est échauffé sans jamais entrer en jeu. D’après la presse portugaise, Jesus lui aurait promis environ 30 minutes sans que cela ne se fasse au final. Le sélectionneur assure toutefois avoir fait un choix tactique et affirme ne pas avoir su que son capitaine était contrarié.

Une absence remarquée à l’entraînement

Mardi, Ronaldo est arrivé sur la pelouse avant la séance et a échangé quelques mots avec le coach. Puis il a quitté le stade sans s’entraîner et s’est contenté d’une séance de musculation à l’hôtel. La FPF invoque l’absence du matériel nécessaire à sa préparation individuelle dans les installations du club suédois. Cependant il n’est pas le seul à avoir raté la séance d’entrainement, ses collègues João Félix et Francisco Conceição ont eux aussi manqué la séance. Jesus a évacué le sujet en une phrase : « Je parle à Cristiano Ronaldo tous les jours, à chaque minute. »

Un scénario que le Portugal connaît

Le sélectionneur est en poste depuis le départ de Roberto Martínez, après l’élimination en huitièmes de finale du Mondial 2026 face à l’Espagne. Cristiano Ronaldo avait pesé dans sa nomination puisque les deux hommes ont décroché ensemble le titre de champion d’Arabie saoudite avec Al Nassr.

Il y a une semaine, Cristiano Ronaldo déclarait : « Je suis là pour aider, que je joue ou non. » Cette promesse est désormais mise à l’épreuve. Notons que la sélection a déjà vécu cette situation. Au Mondial 2022, Fernando Santos avait laissé Ronaldo sur le banc contre la Suisse. Le sélectionneur avait été forcé de quitter son poste après l’élimination face au Maroc en quarts de finale.

Jesus dispose de quelques heures pour éviter la même issue. Le Portugal affronte le Danemark jeudi 1er octobre à 19h45. Il évolue dans un groupe qui compte aussi le Pays de Galles et la Norvège, qu’il a rencontré à deux reprises.