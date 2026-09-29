Kylian Mbappé ne sera pas opéré du genou, selon le quotidien AS

Le genou gauche de Kylian Mbappé ne nécessiterait finalement aucune opération. Blessé le 25 septembre lors du match de la France en Turquie, l’attaquant du Real Madrid a entamé sa rééducation à Valdebebas et pourrait rejouer dans une douzaine de jours. Le calendrier des Madrilènes laisse peu de marge : après la reprise de la Liga, le club affronte l’AS Rome puis le Clásico à Barcelone, deux rendez-vous où sa présence pèserait lourd.

Une hyperextension de la capsule postérieure

Mbappé, auteur du seul but de la rencontre de Ligue des nations (54e minute), a quitté la pelouse à la 59e en se plaignant du genou. De retour à Madrid, il a passé des examens dont le Real Madrid a communiqué le verdict : « une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche ».

Le quotidien espagnol AS rapporte que le club et la Fédération française de football sont restés en contact permanent, car une chirurgie était redoutée dans un premier temps. Les examens complémentaires auraient écarté cette option au profit d’un traitement conservateur. Selon le journal, la sortie rapide du joueur a limité les dégâts : « s’il avait continué à jouer, il aurait couru un risque élevé de subir une blessure très grave », une blessure susceptible de compromettre une saison entière.

Le joueur de 27 ans avait déjà été touché à ce même genou : à la fin de 2025, le Real Madrid avait annoncé un esguince.

Une reprise possible face à Villarreal le 10 octobre

D’après AS, l’absence devrait durer entre 10 et 12 jours. Mbappé a commencé les soins lundi à Valdebebas, ce qui le rendrait théoriquement disponible pour la réception de Villarreal, le 10 octobre au Santiago Bernabéu. José Mourinho hésiterait pourtant à l’aligner, et le club refuse de le voir revenir avec la moindre gêne, toujours selon le quotidien.

Deux déplacements suivent : l’AS Rome le 14 octobre, puis le Clásico contre le FC Barcelone au Camp Nou le 25 octobre à 21 h. Ce délai permettrait à l’attaquant d’être prêt pour ce dernier match si son genou répond bien aux soins. Son état sera réévalué à l’entraînement dans les prochains jours avant toute décision sur la réception de Villarreal.

Quatre solutions tactiques pour l’attaque

Le staff madrilène travaillerait sur quatre schémas pour reconstruire son secteur offensif en l’absence du Français. L’une des options placerait Arda Güler derrière Jude Bellingham, avec Diomande sur l’aile droite. Mourinho doit tester ces alternatives pendant que Mbappé poursuit sa rééducation.