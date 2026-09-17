Bénin-Congo : Wadagni et Sassou-N’Guesso se retrouvent à Brazzaville

Le président béninois Romuald Wadagni s’est entretenu avec son homologue congolais Denis Sassou-N’Guesso ce jeudi 17 septembre 2026 à Brazzaville, au cours d’une visite de travail de quelques heures. Les deux dirigeants ont consacré leur rencontre aux relations entre le Bénin et la République du Congo, ainsi qu’à des questions d’intérêt commun.

Un entretien bilatéral à Brazzaville

La rencontre s’est tenue après le déplacement de Wadagni au Rwanda. Selon les informations communiquées sur cette étape congolaise, le chef de l’État béninois a eu un entretien en tête-à-tête avec Denis Sassou-N’Guesso. Le contenu détaillé des échanges n’a pas été rendu public dans les éléments disponibles.

Cette visite intervient après les discussions engagées la veille à Kigali avec le président rwandais Paul Kagame. Le séjour au Rwanda, prévu les 16 et 17 septembre, portait sur les relations bilatérales et les possibilités de coopération, avec un intérêt particulier pour le tourisme et l’investissement.

À Brazzaville, l’agenda communiqué se concentre cette fois sur les rapports entre Cotonou et Brazzaville. Selon les informations publiées avant le déplacement, les échanges devaient également porter sur des sujets d’intérêt commun et sur les perspectives de coopération entre les deux États.

Des relations bilatérales déjà évoquées à Cotonou

La rencontre du 17 septembre intervient quelques mois après l’investiture de Romuald Wadagni. À cette occasion, le Congo avait dépêché à Cotonou Françoise Joly, représentante personnelle de Denis Sassou-N’Guesso. Elle avait été reçue par le nouveau président béninois et avait transmis un message du chef de l’État congolais.

Selon le compte rendu publié en juin par Françoise Joly, cette audience avait porté sur le renforcement des relations entre les deux pays et sur la volonté de Brazzaville d’approfondir la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Cette séquence diplomatique donne un précédent récent aux échanges entre les deux présidents. Elle permet aussi de replacer la visite de Wadagni dans une série de contacts engagés depuis son arrivée à la présidence du Bénin.

Wadagni poursuit ses premiers déplacements diplomatiques

L’étape congolaise intervient au lendemain du début de la visite officielle du président béninois au Rwanda. Les deux déplacements rapprochés placent les relations avec des partenaires d’Afrique centrale et de la région des Grands Lacs parmi les premières séquences diplomatiques de son mandat.

La visite de Brazzaville intervient aussi quelques mois après la réélection de Denis Sassou-N’Guesso à la présidence du Congo. Selon les résultats officiels rapportés par l’Agence France-Presse, il a obtenu 94,82 % des suffrages lors du scrutin présidentiel du 15 mars 2026.

À ce stade, aucune annonce d’accord ou de nouveau partenariat issu du tête-à-tête du 17 septembre n’a été communiquée dans les sources consultées. Les suites concrètes données aux échanges entre Wadagni et Sassou-N’Guesso devront donc être précisées par les autorités des deux pays.