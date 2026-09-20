Bénin : voici les localités qui seront privées d’électricité le 22 septembre

Huit zones réparties dans plusieurs régions du Bénin resteront sans courant pendant cinq heures le 22 septembre 2026, selon un calendrier communiqué par la SBEE (Société Béninoise d’Énergie Électrique). Ces interruptions, prévues de 10h à 15h pour la majorité des sites, sont liées à des travaux d’entretien et de projet sur le réseau électrique.

Les zones du Nord concernées par les coupures

Dans le secteur de Dassa, les localités de Glazoué Ville, Aklamkpa, Sowiandji et leurs environs seront privées de courant de 10h à 15h. À Parakou, les quartiers Banikanni, Titirou, Okedama, Siangourou, Madina, Kpébié et environs subiront la même coupure sur le même créneau horaire. À Natitingou, la ville elle-même ainsi que Boukoumbé et Kouarfa seront touchées de 10h à 15h. Le secteur de Djougou connaîtra quant à lui une interruption plus longue, de 11h à 15h, affectant Bassila, Pénessoulou, Alédjo, Manigri, Prêkêtê, Bougou, Bodi, Pélébina, Kodowari, Frignon et environs.

Le Grand-Nokoué également affecté

Dans la zone de Lokossa, la coupure programmée de 10h à 15h concernera l’Hôtel de Ville de Bopa, Kpindji, Houégbo, Agbodji, Médétogbo et environs. À Ouidah, Pahou, Houndjava, Ahozon, Adovié et environs seront privés d’électricité sur le même horaire. Cotonou-Ouest figure à deux reprises sur la liste des coupures. D’une part, les zones de Cadjehoun et Patte d’Oie seront perturbées de 10h à 15h. D’autre part, le secteur regroupant le Ministère du Cadre de Vie, la Cour Constitutionnelle, Ganhi et environs connaîtra une interruption sur la même plage horaire.

Les recommandations de sécurité de la SBEE

La SBEE présente ses excuses aux abonnés impactés et assure que ses équipes restent mobilisées en permanence pour permettre un rétablissement rapide du service. La société précise que ces coupures demeurent temporaires et limitées strictement aux horaires annoncés. Les populations résidant dans les localités listées sont invitées à considérer, durant toute la période des travaux, que l’ensemble des installations électriques reste sous tension. Cette consigne vaut pour chacune des zones mentionnées, quelle que soit l’heure de fin annoncée.